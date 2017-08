Novena in preparazione della Festa dell’Assunzione di Maria (15 agosto)

Dal 6 di agosto è possibile recitare – ancor meglio se unita al Santo Rosario quotidiano – la Novena in preparazione della Festa dell’Assunzione di Maria. In particolare quest’anno chiediamo, a chi volesse partecipare, di offrirla per Radio Spada, i suoi collaboratori presenti e passati e per i suoi nemici. Il testo è tratto dal volume, del 1843 “Corona di novene in onore della sacra famiglia e de’ santi della Compagnia di Gesù”. Cliccare col pulsante destro e selezionare “Apri immagine in un’altra scheda” per ingrandire l’immagine [RS]:

