Evita, Jorge Mario e la scomunica del 1955 (parti III e IV della relazione: ‘Peronismo e Cattolicesimo: un vecchio discorso non poco attuale’)

Testo parziale della relazione “Peronismo e Cattolicesimo: un vecchio discorso non poco attuale” tenuta da A. Giacobazzi al 25° Convegno di Studi Cattolici – Rimini – 27, 28, 29 ottobre 2017. Indice:

Premessa: peronismo di ritorno?

Peronismo, bergoglismo e pueblo

Evita e Jorge Mario

Peronismo e Cattolicesimo: le premesse della scomunica del 1955

Il rogo delle chiese e il “peronismo scomunicato”

La “religione del pueblo” e quella Cattolica: conclusioni

Evita e Jorge Mario

Come si è accennato in principio, non comporremo una biografia di Bergoglio ma cercheremo di vedere quanto i contenuti e l’approccio bergogliani abbiano, eventualmente, di peronista. Molti si sono domandati in che misura Juan Domingo abbia influenzato Evita o quanto Evita abbia determinato il futuro di Juan Domingo, tuttavia ciò che risulta impossibile è negare il peso di Evita nel peronismo stesso, e – si può aggiungere – sullo stesso Bergoglio, in quegli anni giovanissimo. C’è molta Evita nello stile di Francesco: c’è tanto pueblo nelle loro parole, tanta spiritualità orizzontale, tanta empatia comunicativa non esente da consenso facile, sopratutto parecchia confusione. Non a caso mistero e ambiguità sono riconosciute come le basi dell’arte di comunicare di Evita[1].

La moglie di Juan Domingo era diventata un’icona da viva e una reliquia da morta. «La Madonna dei descamisados, la bandiera dei descamisados, Santa Evita, l’inimitabile Evita, l’inviata del Signore, la Guida Spirituale della nazione argentina, sono alcune delle definizioni usate nei suoi confronti»[2].

Il suo rapporto col Cattolicesimo era a dir poco controverso. Nel 1947 visitando l’Europa, fece tappa necessaria presso il Vaticano. Accolta dal Papa[3], la moglie del presidente – almeno in quell’occasione – rappresentava l’anima profonda di uno dei più importanti Paesi cattolici del continente americano. Questo evento – pur caratterizzato da una sua importanza, sebbene minore di quella che talvolta si lascia intendere – renderà ancora più gravi le responsabilità peroniste per gli attacchi a quella stessa Sede Apostolica che di lì a pochi anni diverrà il bersaglio della propaganda governativa. Tra l’altro, secondo alcuni, malgrado la grande visibilità data dalla stampa all’evento, non è escluso che Evita dal Papa si aspettasse molto di più in termini di riconoscimento pubblico. Nel novero delle ipotesi sulle origini dello scontro tra peronismo e Chiesa è emersa anche quella secondo cui l’orgoglio offeso di Evita, per non aver ricevuto il vistoso omaggio che forse si sarebbe attesa, fu il primo piccolo passo verso il caos che seguì. Il Corriere della Sera del 13 gennaio 1955 titolava «A Buenos Aires si sussurra che il conflitto nacque a Roma». Sottotitolo: «La prima lontana origine dell’attrito si dovrebbe cercare in un risentimento di Eva Perón dopo l’udienza concessale da Pio XII nel 1947». Insomma si sarebbe trattato, per la giovane moglie del presidente argentino, di un’accoglienza non troppo cordiale ed enfatica, con qualche sospetto di fastidio per la “competizione” tra le organizzazioni cattoliche e quelle peroniste. L’articolo si dilungava in un’altalenante analisi sullo sviluppo del conflitto, giunto, anni dopo, fino al grido pubblico del motto anticlericale: «Perón si, curas no!»[4]. Sì a Perón, no ai preti.

Approccio completamente diverso a Parigi, nella parte successiva del viaggio, presso il Nunzio Monsignor Roncalli, futuro Papa del Concilio, che pare essere stato entusiasta della giovane argentina, dimostrando «un’aperta simpatia pienamente ricambiata»[5].

Su Evita, ne abbiamo fatto cenno, va detto che non è mancato chi ha sottolineato «l’atteggiamento istrionico del dittatore, sul quale esercitava un’incontrollata influenza»[6], oppure chi ha ribadito la tendenza di alcuni a farne, dopo la morte, quasi una figura sacra con un culto assimilabile «a quello mariano, con tanto di iconografia ed altari votivi»[7]. Se è certo che nel «culto della personalità», tipico del peronismo, non mancò un uso esagerato della figura di Evita già prima del trapasso (fu insignita, come abbiamo visto, del discutibilissimo titolo di Jefa espiritual – guida spirituale – della nazione argentina), va inoltre ricordato che il suo precedente concubinato[8] (poi sanato attraverso il matrimonio) con Perón, di oltre venti anni più vecchio, non era applaudito in ambiente cattolico; ancora, è necessario sottolineare come i suoi modi pubblici, i suoi atteggiamenti tutt’altro che filoclericali, e le sue stravaganze non la rendevano un modello di riferimento per la Chiesa argentina (si pensi a quando, nel 1950, la coppia presidenziale mandò una lettera di adesione ad un convegno spiritista a Buenos Aires[9]). Anche questi elementi in parte contribuirono ad assumere il ruolo di tante gocce che riempirono un vaso traboccato tempo dopo, con lo scontro totale del 1955 e la celebre scomunica[10].

Nel suo viaggio in Europa nel 1947 la accompagnò tra gli altri l’ex-gesuita e predicatore alla moda, padre Hernán Benitez[11], suo confessore e consigliere. «Ex-gesuita» perché pur restando sacerdote diocesano, abbandonò la Compagnia di Gesù: fu figlio della stessa patria e dello stesso istituto religioso del futuro Francesco. Benitez – che per una parte significativa della vita stette ben lontano dalla genuina dottrina cattolica – non mancò di avere relazioni pericolose con un certo mondo socialisteggiante.

Il rapporto tra Hernán ed Evita deve essere stato di grande importanza nella formazione della «Guida Spirituale» peronista se si pensa a ciò che appunta Carola Vai:

Renzi, il suo fedele segretario, poco dopo il suo decesso afferma: «la signora è morta comunista». Il peronismo di Evita viene comunque allontanato dal potere quasi subito dopo la sua morte e a padre Hernan Benitez, l’ex gesuita diventato il suo leggendario confessore, viene proibito di entrare nella residenza presidenziale[12].

Evita, non a caso, rappresentò l’aspetto «più combattivo del peronismo, il più intransigente, il più proletario»[13], il più istrionico, si potrebbe aggiungere. Non deve dunque stupire che:

Anche il suo leggendario confessore, Hernan Benitez, ex gesuita, […] più di una volta [abbia colto] le confidenze della first lady sulla verità vista come non sempre indispensabile[14].

Anni dopo, quando fu assassinato Ernesto Che Guevara (1967), «la gioventù peronista fece circolare una lettera di Juan Domingo Perón, come omaggio al Che e come condanna per il suo assassinio. Lo stesso giorno il sacerdote Hernán Benitez tenne un’orazione funebre al Che»[15]. Benitez del resto era uno degli autori di punta della rivista Cristianismo y Revolución (1966-1971), che correttamente venne definita «un emblema del catolicismo marxista y una de las fuentes intelectuales de la guerrilla argentina»[16].

Evita non era atea ma aveva una religiosità con forme e contenuti ben distanti dal Cattolicesimo. Attivista e non contemplativa, molto orientata al qui ed ora piuttosto che all’eternità, si rifaceva, come abbiamo detto, al motto «carità no, giustizia sociale sì»[17], insomma una religiosità molto orizzontale, non esente da inconsapevoli ma potenti venature gnostiche. Questa religiosità andrà tanto di moda anche nei decenni successivi in Sud America, al punto che i Montoneros, di cui si è fatto cenno in precedenza, arriveranno – agendo in nome del peronismo e di una idea distorta di Cattolicesimo – ad ammazzare il generale Aramburu chiedendo in riscatto il corpo imbalsamato della stessa Evita[18], che giaceva sotto falso nome al cimitero del Musocco a Milano. Si Evita viviera sería Montonera, amavano ripetere.

Si potrà obiettare che ai tempi di Evita, Bergoglio fosse troppo giovane e che una volta diventato gesuita fosse troppo «inquadrato» per subire eccessive influenze. Può essere, dicono alcuni, ma può essere che invece – cosa più probabile – le influenze ci siano state eccome. I fatti tendono a sostenerlo. Tra l’altro, il giovane Jorge Mario fu formato nel cuore dei tumulti conciliari e ordinato sacerdote nel 1969, stesso anno in cui Paolo VI pubblicò la costituzione apostolica Missale Romanum, con la quale fu introdotto il Novus Ordo Missae. Più che il tempo dell’ordine era il momento del «liberi tutti», della sperimentazione, del diritto all’errore: difficile pensare che – nella devastata Compagnia di Gesù gestita da Pedro Arrupe, con tutte le sue devianze dottrinali – Bergoglio potesse rimanere immune da tanto caos, difficile soprattutto alla luce di ciò che lo stesso Bergoglio sostiene e di ciò che si è illustrato nelle righe precedenti.

Quanto scritto non vale solo perché Francesco ha sostenuto di aver imparato a pensare, e di essere stato introdotto alle tematiche delle inquietudini sociali da una militante di sinistra nei primi anni ’50, non solo per le sue evidenti devianze dottrinali espresse nuovamente nello stesso testo in cui diceva di essere stato per sei mesi in cura da una psicanalista ebrea quando già era padre superiore provinciale dei gesuiti. Queste sono succulente notizie per chi ha fame di scoop ma c’è qualcosa di più profondo, si diceva, uno stile bergogliano che ha qualcosa di radicalmente sudamericano, probabilmente peronista, se non socialista, sicuramente populista, ma non nel senso politico oggi inteso, quanto piuttosto nel senso di «religione del pueblo».

Tra Evita e Jorge Mario non manca anche una comune attenzione per l’importanza della comunicazione e una condivisa capacità di piegarla all’obbiettivo con sagacia. Tanto Joseph Ratzinger era impacciato e mediaticamente ingessato, tanto l’argentino Bergoglio è empatico e caliente. Eva, non ancora Evita, conversando «con il [suo] sarto rivela[va] di intuire il ruolo e l’importanza dell’immagine, la necessità di non trascurare i dettagli per comunicare con la gente in modo costruttivo e utile a raggiungere l’obiettivo desiderato»[19].

Ad un certo momento, voleva un vestito

che rivelasse la sua determinazione senza cancellare la sua femminilità. «Devo avere un vestito adatto alla situazione. Il tailleur è veramente l’abito giusto Paco?» «Certo signora – risponde il sarto – il tailleur pied-de-poule riflette il ruolo che ha in questa situazione: una donna forte eppure femminile»[20].

Nella misura in cui Evita era attenta all’eleganza come strumento di comunicazione, Bergoglio è predisposto all’informalità – al limite della sciatteria – quando lascia intravedere i pantaloni sotto la veste, per non parlare delle scarpe nere – prontamente paragonate dai giornalisti alle scarpe rosse ratzingeriane – o della valigia portata a mano da solo sulla scaletta dell’aereo. Fatti naturali e non studiati? Può essere, ma certamente fatti che narrano un modo di essere e quindi di comunicare. Anche nelle espressioni verbali e nei temi la somiglianza non è trascurabile. Bergoglio ha detto di vedere la Chiesa come un ospedale da campo:

«Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le ferite… E bisogna cominciare dal basso»[21].

D’altro canto, non deve stupire che il meraviglioso Escorial – uno degli apici architettonici della cristianità ispanica, dove si fondevano, in un capolavoro d’arte: monastero, palazzo reale e biblioteca – a Evita non provocasse emozioni particolari. Piuttosto, sottolineano gli storici, alla giovane in viaggio in Europa, suscitò commenti del tipo: «Quante stanze! Ah che bel pensionato per orfani si potrebbe farne»[22].

In senso stretto nessuno nega che la Chiesa possa metaforicamente essere definita «ospedale da campo» o l’Escorial possa essere in parte impiegato per scopi assistenziali ma non è a questo che possono essere ridotti, non sono stati fondati per necessità immediate e orizzontali, non sono solo per il qui ed ora, non sono riducibili al loro eventuale scopo «attivistico» ma premettono e implicano qualcosa di più alto, verticale e contemplativo. Il fine cui è abitualmente ordinata l’acqua santa non è spegnere incendi dentro le cappelle, per quanto, lanciata sulle fiamme, possa domarle. L’Escorial ha richiamato milioni di visitatori per ciò che ispira, per la bellezza che mostra, per la potenza e l’altezza che evoca, non tutti gli ospedali necessariamente attirano la stessa attenzione. Nella misura in cui il centro di tutto diventano il pueblo e le sue necessità più frequenti e visibili, ad esse tutto si può ridurre.

Peronismo e Cattolicesimo: le premesse della scomunica del 1955

Ma questo culto del pueblo quanto ha inciso nel peronismo di governo? Il movimento di cui Evita è stata una figura fondamentale come ha preso forma? Come è sopravissuto ad Evita stessa? Come si è giunti ai fatti del 1955 e alla scomunica?

Riccardo Campa nel suo Il potere politico nell’America latina (recensito tra l’altro su La Civiltà Cattolica nel 1969[23]), ricorda: «Il Grupo de Oficiales Unidos (GOU), che nel 1943 s’impossessò del potere con un colpo di Stato, assegnava ai militari il compito di moralizzare la vita pubblica e all’Argentina un ruolo egemonico nel Sud America. Per portare a termine tale programma, essi pensarono di chiamare a far parte del governo alcuni esponenti della destra nazionalista cattolica, come […] Gustavo Martínez Zuviría»[24]. Perón, in questo contesto politico, divenne ministro e vicepresidente.

Del cattolico Martínez Zuviría, noto al grande pubblico come Hugo Wast, parleremo meglio in seguito, dato che sarà direttamente toccato dall’involuzione politica dello Stato argentino.

Dal canto suo «il colonnello Juan Domingo Perón […] pensava […] ad un governo che potesse contare su di una vasta base popolare. Il suo nazionalismo, di tipo populista, trovò un sostegno nelle masse dei descamisados, negli affittuari agricoli e nei piccoli agricoltori, in favore dei quali promulgò una serie di leggi note con il nome di Statuto dei Peones. […] Fu eletto presidente nel febbraio 1946, assunse il potere nell’aprile dello stesso anno e lo mantenne fino al settembre 1955»[25].

Gli anni iniziali del suo governo segnarono, non solo simbolicamente, l’epoca post-bellica: gli elementi di positività che lo caratterizzavano parevano prevalere sui problemi da fronteggiare, i rapporti con la Chiesa erano più che buoni[26] e raggiunsero probabilmente l’apice mediatico con la nota visita di Evita in Europa e, nello specifico, in Vaticano.

Ovviamente non si arrivò alla scomunica del 1955 direttamente dall’idillio: il piano inclinato del laicismo e dell’anticlericalismo procedeva da mesi prima della discussione sul tema fondamentale dei rapporti con la Religione, antica ossessione dei liberali. Ci fu una dinamica a catena: alle disposizioni contrarie al Cattolicesimo seguì l’inevitabile presa di posizione della Chiesa argentina, a questa gli scomposti strali dell’informazione peronista e nuove disposizioni inaccettabili, arrivarono così altre prese di distanza e contro-accuse, fino allo scontro fisico vero e proprio.

I prodromi erano fin troppo chiari, Perón aveva sfidato la morale con una legge sul divorzio[27] (dicembre 1954), con «limitazioni imposte alle scuole cattoliche private»[28] e con altri provvedimenti[29]: si tenga presente che prima della deflagrazione della tarda primavera 1955, esponenti del clero vennero accusati di attività illecite e alcuni furono imprigionati, si procedette alla sospensione o comunque all’intralcio delle attività cattoliche di stampa e divulgazione, si soppressero alcune festività religiose dal calendario pubblico, si aprì alla prostituzione “codificata”, fu ristretto il diritto di manifestazione in ambito religioso[30].

Loris Zanatta nota come la radice di questi problemi fosse addirittura precedente:

Di quel peronismo in procinto di farsi Stato, tutto intento a imporre unità e disciplina ai suoi seguaci e agli argentini tutti, Perón cercò allora di codificare la dottrina distillandola in veri e propri dogmi. […] In quanto al suo contenuto, nulla ne indicava il distacco dalle sue radici primigenie: quelle che affondavano nell’humus del pensiero nazionalista prebellico, della nazione in armi, del corporativismo e riformismo sociale di matrice cattolica. Un cambiamento, tuttavia, per di più importante e gravido di conseguenze, avvenne verso il 1949 anche su tale piano. Lungi dal riconoscere il suo debito verso quelle fonti, infatti, Perón prese da allora a proporsi come il creatore di un nuovo vangelo, insistendo ossessivamente sul justicialismo e cercando in ogni modo di accreditarsi come il fondatore di una nuova religione politica; una religione debitrice soltanto verso il popolo sovrano che l’aveva portato al potere, di cui il leader affermava d’essere il fedele e naturale portavoce, ma non più verso quelle corporazioni, Chiesa e Forze armate in primis, che vantando la pretesa di incarnare l’essenza dell’identità nazionale ambivano a tenerlo sotto tutela[31].

L’opposizione all’involuzione politica del 1954-1955 produsse duri attacchi all’episcopato, attraverso i giornali governativi: la presenza della «massoneria più settaria»[32] all’interno dell’apparato informativo risultava sempre più evidente.

L’Osservatore Romano del 14 aprile 1955, parlando del clima mediatico relativo alla “separazione”, rilevava: «nella campagna di stampa […] affiorano di continuo motivi polemici anticlericali e, talora, di carattere comunistoide»[33]. O ancora: «nei sistemi come quello argentino, tutta la stampa, seria o semiseria – ma i confini tra le categorie sono labili – ha una funzione precisa, non spontanea, ma retta dall’alto per mezzo di organismi ad hoc»[34].

In modo netto, entrando nel merito della riforma costituzionale “laicista” che avrebbe seguito le altre, si sosteneva: «le dittature quando non vogliono più rispettare la legge di natura, riformano la natura della legge: ed è quello che si prepara a fare, come sembra, il governo argentino»[35].

In questo clima non mancò chi, cattolico e peronista militante, decise di dimettersi dal parlamento[36]. Fu il caso del deputato Roberto Carena, «il quale per la sua fede cattolica non credeva di poter seguire il suo partito nella via in cui [s’era] messo. Le dimissioni non vennero accolte ma il Carena venne espulso per tradimento alla dottrina del partito»[37]. L’Osservatore Romano commentò parlando di «metodo abituale nei partiti comunisti» e sottolineando i caratteri sempre più chiari della «persecuzione argentina»:

«Nella scelta tra Cesare e Dio non si ammette che i cattolici preferiscano Dio»[38].

Lo stesso articolo ribadiva:

il regime ha rivelato chiaramente una duplice intenzione: innanzitutto eliminare dalla vita pubblica e sociale ogni influsso morale cristiano nel nome di una morale “civica” che sarebbe difficile, se non impossibile, definire e in secondo luogo, di volerlo fare opprimendo i diritti spirituali e morali dei cattolici.

Il caso di Carena non fu un episodio isolato. Abbiamo citato in precedenza Gustavo Martínez Zuviría, membro cattolico del governo argentino negli anni ‘40, scrittore di fama internazionale, con lo pseudonimo Hugo Wast. Il clima anticattolico lo portò a lasciare il prestigioso incarico di Direttore della Biblioteca Nazionale. Autore di decine di volumi, tradotti ampiamente all’estero, morirà nel 1962. A questi due casi se ne potrebbero aggiungere certamente altri che per brevità non riportiamo.

Dinamiche come quelle elencate non devono stupire. Quando le ambizioni di un governo autoritario, in una nazione cattolica, iniziano a sconfinare in un campo anche blandamente totalitario, il percorso che i capipopolo compiono è, di solito, piuttosto comune. Il fascismo, fatte le dovute distinzioni, si comportò in maniera simile: dopo aver avuto bisogno, per il suo consolidamento politico, dell’appoggio ecclesiastico, una volta legittimato pubblicamente, tentò la via totalitaria non mancando di dar luogo a qualche “persecuzione” anticattolica (la parola “persecuzione” è usata nel Magistero di Pio XI).

La Chiesa, vista come strumento, viene “usata” all’occorrenza, ma una volta compiuta l’opera, diventa simile ad un ingombrante macigno che ostacola le pretese egocentriche, ideologiche e statolatriche dei vari presidenti o duci. Mussolini – che, in ogni caso, era politicamente più acuto di Perón – una volta notato il fuoco di sbarramento di Pio XI, “capì l’antifona” e, in un qualche modo, si riallineò, non senza qualche gradassata per compiacere i puristi del fascismo e, soprattutto, non senza sbandate successive.

Perón, al contrario, aveva messo in piedi uno pseudo-sistema, più simbolico che dottrinale, conosciuto niente meno che come “peronismo” – almeno Mussolini, al netto degli entusiasmi di tanti “mussoliniani”, aveva fondato il “fascismo” – e non sarebbe stato possibile mediare troppo. Forse l’autocrate argentino personalmente poteva pure essere pronto a trovare una via di pace, ma alcuni peronisti erano più peronisti di Perón.

Il presidente era spesso e volentieri il motore, almeno morale, degli atteggiamenti anticattolici, non senza un contorno di zelantissimi e fantasiosi esecutori. Fu il caso, lo abbiamo visto, della campagna di stampa governativa – gestita dal ministro Raul A. Apold – caratterizzata da feroce anticlericalismo e da toni sprezzanti verso l’episcopato, definito “vescoveria”, con frecciate che non risparmiavano lo stesso Pio XII e la Chiesa nel suo complesso, rispolverando vecchie accuse, che volevano inquadrarla come un organismo internazionale senza Patria.

L’obiettivo reale del governo era la “separazione” tra Stato e Chiesa, portata avanti convincendo l’opinione pubblica della necessità di «romperla definitivamente e al più presto con la Chiesa»[39]. Da alcuni la riforma costituzionale fu presentata come «l’opera culmine del peronismo». Giocando sull’equivoco “democratico” il presidente e i suoi sodali tentarono di far passare questa operazione come desiderio del popolo: fu prefabbricato un sussulto laicista – ben studiato nell’ambito del sindacalismo – che doveva essere esibito alla nazione Argentina attraverso i giornali.

Nell’Argentina peronista, gli assalti alla Chiesa assumevano forme tra le più varie. Nel corso del 1955 vide la luce un opuscolo[40], diffuso in migliaia di copie, chiamato Mensaje espiritual. Ni quema conventos, Ni pacata beatería, (una traduzione del titolo potrebbe essere “Messaggio spirituale. Né mangiapreti, né bigotti”) in cui al clero cattolico erano rivolte

le medesime grossolane accuse di sordità e cecità alle sofferenze dei popoli, di connivenza con gli sfruttatori, di tradimento del Vangelo, di intervenire solo quando sono in pericolo gli interessi delle classi elevate, di rafforzare i mercanti, di appoggiare le disuguaglianze, di sedersi solo a mense colme di cibo, di ignorare le miserie degli umili, di voler dare a Dio anche ciò che spetta a Cesare e così via[41].

Oltre a quanto descritto, risulta certo che il presidente argentino in termini religiosi lasciasse intendere di essere politicamente “imparziale” verso i culti più svariati: un indifferentismo pratico antitetico alla dottrina cristiana. Dalla Casa Rosada passavano rabbini, scismatici e protestanti di ogni tendenza[42]. Lo stesso Perón non mancava di vantarsene.

Tanto i sorrisi verso certe minoranze religiose erano abbondanti, quanto – nel biennio 1954-1955 – le prevaricazioni e le vessazioni verso il Cattolicesimo erano nette, profonde ed estese, favorite, come detto, dal clima generato dalla stampa e portate a compimento da funzionari conformisti.

I cattolici reagirono con fermezza usando un motto caro alle popolazioni ispanofone: “Viva Cristo Rey!”. A migliaia e migliaia si mossero a vario titolo per riparare, privatamente e pubblicamente, alle offese governative contro la Religione.

Di episodi gravi se ne potrebbero raccontare molti ma ci limiteremo ad uno in particolare, che – data la solennità che lo caratterizzava ed essendo stato il “detonatore” del processo che portò alla scomunica – non può essere passato sotto silenzio. Sia L’Osservatore Romano del 13 giugno 1955, sia La Civiltà Cattolica nell’edizione di luglio 1955 lo trattarono diffusamente.

Le autorità ecclesiastiche di Buenos Aires

avevano fissato la tradizionale processione del Corpus Domini, per la sera di sabato 11 giugno […].

A tarda sera del 9 giugno le autorità civili fecero sapere che l’autorizzazione della processione – precedentemente accordata – era valida solo per quel giorno e non per il sabato. Le autorità ecclesiastiche presero atto del divieto e annunciarono che la processione sarebbe stata tenuta all’interno della Cattedrale che sorge, come noto, sulla Plaza de Mayo, al centro della città. Così avvenne ma molte migliaia di persone rimasero fuori del tempio perché l’interno era gremito di folla.

Dopo la cerimonia, secondo fonti ufficiali o ufficiose citate dalle Agenzie, sarebbero accaduti incidenti di varia entità che peraltro non avrebbero determinato l’intervento della forza pubblica.

In ogni caso il Ministero degli Interni e della Giustizia, in una conferenza stampa convocata d’urgenza, avrebbe accusato i cattolici di atti di “vandalismo” e, persino, di aver bruciato la bandiera nazionale.

Si aggiungeva:

La comunista Unità, stamane ha pubblicato queste informazioni senza nessuna riserva annunciando «gravi atti di teppismo dei clericali argentini». Non è la prima volta che si manifesta una operante solidarietà del genere e non sarà, forse, neppure l’ultima.

Altri incidenti, secondo le fonti indicate, sarebbero accaduti nella giornata di ieri, domenica, tra gruppi di persone che durante una manifestazione ostile, tentavano di penetrare nella cattedrale e in altre chiese, e i cattolici che volevano impedirlo. La forza pubblica sarebbe intervenuta: colpi di arma da fuoco e fitte sassaiole, oltre a danni materiali, avrebbero causato qualche ferito […][43].

Quella relativa al rogo della bandiera era riconosciuta da più parti come una calunnia, per il resto, era ovvio che gli animi si fossero surriscaldati e che lo scontro si fosse spinto fino al conflitto fisico.

Come accennato, la “manifestazione” del Corpus Domini inevitabilmente assunse un carattere anche politico, del resto la Chiesa argentina era stata costretta a diventare, anche per i non cattolici, un baluardo di contenimento all’arroganza del governo.

Il 15 giugno L’Osservatore Romano denunciava nuovamente: il linguaggio «intemperante e spesso blasfemo» della stampa governativa; il lancio di sassi e l’esplosione di colpi di arma da fuoco contro la cattedrale; nuovi arresti; una perquisizione minuziosissima che si era spinta fin nell’appartamento del cardinale-arcivescovo Copello. Veniva altresì confermata da nuove fonti l’infondatezza dell’accusa relativa al rogo della bandiera. La chiusura del pezzo era particolarmente degna di nota:

Autorevolmente, ieri, si è voluto indicare la Chiesa come un “lupo in veste di agnello”. Il richiamo alla favola di Esopo viene spontaneo anche a noi, ma tutti vedono dove sia il lupo[44].

***

