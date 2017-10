[LETTERATURA] Al corpo eroico degli zuavi pontifici

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: pubblichiamo oggi, nei nostri percorsi di riscoperta della vera letteratura di lingua italiana, una poesia dedicata al corpo dedgli zuavi pontifici dopo la vittoria di Mentana (3 novembre 1867) dalla penna fertile del senese don Gaspero Olmi (1833-1909), autore di una miriade di brevi saggi storico-apologetici e di varie operette devozionali. Buona lettura! (Testo raccolto e composto a cura di Piergiorgio Seveso)

di don Gaspero Olmi

Della mia dolce patria

O amati colli, addio!

Più ratto della folgore

Vado a difender Pio:

i militi di Satana

Minacciano il suo soglio :

Di quest’ infami despoti

Volo a fiaccar l’ orgoglio.

Se le mie fredde ceneri

Sul campo io lascerò,

Di più gloriosa aureola,

Patria, ti abbellirò.

Le mie robuste viscere

Sento da un fuoco accese,

Che come sopra i martiri

In me dal ciel discese:

La sanguinosa faccia

Non temo della morte :

Della forza Davidica

Sento il mio petto forte:

O Roma, per te palpita

Il giovane mio cuor :

Venni per te a combattere,

E a dar la vita ancor.

Già tocca la meta: — sull’ arma gloriosa

Dei Principi eccelsi — devoto si posa:

Di fede e d’ amore — i baci qui stampa :

Di nuovo coraggio — qui brucia, qui avvampa :

Qui grida: – la vita — sacrifico a te,

O Santo Vicario — del Rege dei re. —

Lo squillo già manda — la tromba di guerra :

Il forte campione — s’ è alzato da terra:

Indossa il bagaglio : — impugna la spada :

Comincia la marcia: — divora la strada:

Qual cervo assetato — l’ardente guerrier

Va incontro ai ribelli — nemici di Pier.

Sta sul campo : già vede gl’ infami,

Che la morte imprecarono a Roma;

Che giurar nella santa sua chioma

Le sacrileghe mani cacciar;

Che in un bagno di sangue fraterno

La sua vesta volevan tuffar.

Cristo invoca e la Donna, che dòma

Col suo piede d’ abisso il dragone:

Si dà il segno : l’orrenda tenzone

Già comincia: dall’ alto dei ciel

Son discese a combatter coi giusti

Le falangi del Dio d’ Isdrael.

Oh portento ! va in mezzo alla zuffa

Come in prato di gigli e di rose

Il guerriero, che in Cristo ripose

La fiducia del giovane cuor:

Atterrisce, trucida, calpesta

Le masnade nemiche al Signor.

Al suo fianco se cade un estinto,

Egl’ invidia la nobil caduta :

Nel morire festoso il saluta:

— Guarda, o prode, già s’ apre per te

Il soggiorno dei grandi, che invitti

Suggellaron col sangue la fé. —

Viva, viva! Mietuti gli allori,

Lo Zuavo ritorna dal campo:

Tiene ancor sulla faccia quel lampo,

Che dei Vandali l’orde sperdè…

Corri, o Roma, a baciar quella destra.

Che salute, che vita ti die.

Scioglie il voto sull’ urna dì Piero:

Su quell’ urna depone la palma :

Nei momenti di placida calma

Una lagrima gli esce dal cuor:

— Ahi! quel sangue, che offersi al Signore,

Nelle vene lo tengo tuttor ! !

Salve, o Grande! La Chiesa di Cristo

Della gloria l’ Osanna t’ intuona :

Il tuo crine d’ un serto incorona:

Queste cifre sovr’ esso stampò : –

— Ecco il premio, che a’ nuovi Crociati

La Cattolica Roma donò. —

sta in “NARRAZIONE DELLA BATTAGLIA DI MENTANA E DEGLI ALTRI PRINCIPALI FATTI AVVENUTI NELLO STATO PONTIFICIO”, BOLOGNA, MAREGGIANI TIP. LIBRAIO, 1868

