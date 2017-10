[Letture devozionali] – Un omaggio alla Madonna firmato Isidoro D’Anna

Connect on Linked in

di Luca Fumagalli

Spiace ancora una volta vedere un autore capace come Isidoro D’Anna costretto a pubblicare il suo ultimo libro con Youcanprint. Spiace anche perché questo è indice di una crisi dell’editoria cattolica italiana che ormai va avanti da diversi anni, una chiusura nella miope autoreferenzialità che rischia di lasciarsi sfuggire l’opportunità di editare un brillante volumetto – come quello del nostro autore – tanto profondo nei contenuti quanto agile nella lettura.

Omaggio alla Madonna. Ave, Madre della speranza! è uno strumento per dare un nome alle insidie del mondo contemporaneo e, al contempo, riscoprire nell’intimità della preghiera domestica le radici della Fede. In continuità con l’esperienza del suo blog, www.lucechesorge.org, D’Anna accompagna il lettore in un viaggio alla scoperta di Maria, di tutto ciò che di più bello e caro i fedeli possono trovare nella Madonna: amore, maternità, grandezza, protezione e molto altro ancora.

Dal primo capitolo, un’introduzione dedicata alla Madre di Dio come modello per ogni donna cristiana, il testo passa a trattare i temi della famiglia, della preghiera, del matrimonio, della purezza e della storia, a partire da una prospettiva mariana effervescente e acuta. La Madonna appare, in questo senso, come un baluardo contro le insidie del mondo moderno – lanciato a tutta velocità nel baratro della perdizione –, ma è anche e soprattutto un’àncora di Salvezza su cui i fedeli possono sempre contare. Pregare con il Rosario tra le mani è infatti una delle migliori armi per sconfiggere se stessi: il primo e vero grande nemico di ogni uomo.

Omaggio alla Madonna. Ave, Madre della speranza! è dunque un libro singolarmente affascinante, dotato di verve e arguzia, immancabile in una buona biblioteca cattolica. Una perla rara, rigenerante sia per l’intelletto che per l’anima.

Il libro: Isidoro D’Anna, Omaggio alla Madonna. Ave, Madre della speranza!, Tricase, Youcanprint, 2017, 125 pagine, 11 Euro.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento...