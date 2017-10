Mons. Camisasca e la Messa Tradizionale a Reggio-Emilia

Connect on Linked in

di Cristiano Lugli

Di questi tempi, un Vescovo che decide di celebrare la Messa Tradizionale è in grado di smuovere non poco le acque. Il fatto in sé passa come qualcosa di epocale, qualcosa per cui si deve gioire ad oltranza.

Certo, è innegabile che la cosa generi eccitazione, proprio perché l’abitudine di vedere vescovi ostili a tutto ciò che, pur anche molto lontanamente, ricordi qualcosa dal sapore “antico” – come che la Chiesa fosse qualcosa di rinnovabile a seconda dei tempi – è diventata prassi comune.

Questo il motivo per cui a Reggio-Emilia vi è, in queste ore che precedono il 13 ottobre, un certo fermento: Mons. Massimo Camisasca ha risposto all’invito di un gruppo stabile locale, il quale lo invitò, non molto tempo fa, per celebrare la Messa di San Pio V. La risposta è stata positiva e quindi la Messa ci sarà. Una Messa prelatizia, accompagnata dal coro della Cattedrale.

Non c’è nulla di male in tutto questo, ma francamente non ci si può vedere nemmeno tutto questo bene assoluto. E vediamo perché: che un Vescovo decida di celebrare la Messa tradizionale può e deve fare senza dubbio piacere; tuttavia bisogna ampliare un attimo il discorso, innanzitutto per capire se l’intenzione è quella di iniziare a celebrare la Messa “antica” – come erroneamente viene chiamata – con una certa regolarità, o se l’intenzione che muove il celebrante è quella di accontentare i nostalgici del pizzo e del merletto.

Analizzando caso specifico non possiamo tralasciare la cronologia di una diocesi abbastanza sotto pressione nell’ultimo periodo. È noto a tutti, infatti, che Mons. Camisasca, conosciuto e rinomato come conservatore, abbia perso qualche punto gestendo non benissimo le ultime patate bollenti esplose in estate. A partire dalla “veglia anti-omofobia” tenutasi in una parrocchia locale, non sospesa e non boicottata nonostante il gran numero di segnalazioni pervenute in diocesi, proseguendo con la contrapposta Consacrazione della città e della chiesa reggiana: da una parte si consacra la diocesi al Cuore Immacolato (cosa buona e giusta), e dall’altra si permette una “veglia di preghiera” per le comunità LGBT.

E ancora la presa di posizione scarsa contro il REmilia Pride e il rifiuto di appoggiare il Comitato “Beata Giovanna Scopelli” che organizzò la Processione di riparazione. Da ricordare è anche la visita di Camisasca al “tempio” comunista di Casa Cervi, dove mai nessun Vescovo si era personalmente recato prima.

Oltre a queste cose – e non si è scesi nei particolari – di recente si è avuta la notizia dell’organizzazione di un corso su Lutero che avrà luogo nel seminario (o quel che era un seminario) reggiano. Le locandine di questi bellissimi incontri atti a celebrare i 500 anni di una rivoluzione condotta da un eretico, sono stati anche depositati al fianco dell’urna della Beata Scopelli, vissuta in santità per difendere la Fede e correggere gli eretici – vi è un caso, nella sua vita terrena, che narra proprio della conversione di un giovine caduto nell’eresia manichea. Conversione avvenuta appunto per intercessione della monaca carmelitana.

Insomma non si incorrerebbe nel rischio di esagerare ipotizzando che il Vescovo, dovendo raccogliere diversi cocci, abbia a cuore anche la raccolta di consensi. Soprattutto questo potrebbe accadere per non rischiare di essere attaccato sia da sinistra (l’aurea del vescovo ciellino troppo poco progressista) e pure da destra (i cattolici che giustamente si sono sentiti abbandonati, e vedono peraltro una diocesi priva di governo).

Le considerazioni fatte non vogliono essere un giudizio sulla buona fede; nient’affatto, però si può presupporre che gli intenti si mescolino e si uniscano.

Iniziano le complicazioni, e se si vuole essere obiettivi – cosa che gli adulatori della Messa del vescovo non vogliono fare, giacché troppo presi a pensare a come sarà tutto bello e ricamato e a quale bel figurone si farà – qualche contraddizione risulta almeno per ora..

Prima di tutto bisogna chiedersi come mai Mons. Camisasca decide di celebrare la Messa di San Pio V, che comunque richiede una preparazione per chi non l’ha mai celebrata (Camisasca è stato ordinato sacerdote nel 1975), senza però concedere che la diocesi reggiana abbia la Santa Messa tradizionale ogni domenica, ma lasciandone una, quasi di indulto, solo la prima domenica del mese nel tardo pomeriggio, così da non pestare i piedi a nessuno.

A questo dato di fatto inopinabile, volendo, se ne va ad aggiungere un altro. Risulta difficile parlarne per chi ha una posizione chiara sulla faccenda, tuttavia può essere utile per ampliare il discorso e rendere note ulteriori contraddizioni: trattasi della Messa nuova, quella insomma che a Reggio-Emilia è celebrata tutti i giorni, in tutte le chiese (incluso il Duomo) fatto salvo la prima domenica del mese come dicevamo, e qualche celebrazione sporadica – solitamente non più di due al mese – a Correggio, organizzata dallo stesso gruppo stabile che ha invitato Camisasca a celebrare con l’antico Rito.

Orbene, secondo la corretta applicazione dell’ “ermeneutica della continuità” e della “riforma della Riforma”, la Messa “in Forma Extraordinaria” dovrebbe servire particolarmente per illuminare la Messa nuova, per farla insomma rassomigliare alla cosiddetta “Messa del Concilio”. I sacerdoti che hanno a cuore quanto meno coerentemente queste posizioni, celebrando secondo l’usus antiquior tentano di ridare al novus ordo Missæ un carattere dignitoso: celebrazione Coram Deo con la Croce in mezzo all’Altare, canti latini e varie altre particolarità. Ora, per quanto il problema a parere modesto del sottoscritto non sia questo, quanto piuttosto motivazioni teologiche e legate prettamente alla fede, va ribadito il tentativo di coerenza.

La domanda perciò sorge spontanea ed obbligatoria: con questa pubblica testimonianza di Camisasca, qualcosa cambierà nella diocesi? Nelle parrocchie si smetterà di fare pagliacciate, schitarrate, prendendo il Cattolicesimo come una parata mondaiola che non conosce limiti? I sacerdoti prenderanno esempio e saranno governati (già, perché il Vescovo ha il potere e il dovere di governare, costi quel che costi) dal Pastore Massimo verso una corretta concezione e applicazione della liturgia?

La risposta non può essere certa ovviamente, ma si può stare però certi che nulla cambierà. Una certezza leggermente diversa, epperò pur sempre certezza.

E questo perché l’occasionalità della Messa di sempre la fa diventare una sorta di museo emozionale, esperienziale, vissuto come un castello pieno di adornamenti destinati però a destare dal sonno i sognatori.

L’intenzione del gruppo stabile è certamente buona, bisogna però capire se questo creerà qualcosa o cambierà la situazione attuale per lasciare spazio ad una vera e propria presa di coscienza. Se così non sarà, il tutto risuonerà solo come un contentino e una sorta di rievocazione – per quanto ovviamente la Messa innalzerà il suo valore, ancora più alto perché celebrata dal Vescovo.

Un altro interrogativo proviene appunto dal Munus Regendi: il governo della Chiesa a lui affidata. Questa Messa tradizionale ispirerà delle decisioni forti e ferme contro la propagazione di errori? Saranno sospese le iniziative riguardanti Lutero e la dilaniante eresia da lui perpetrata lungo i secoli? Quella Messa, detta anche Messa Tridentina, è sorta sulla roccia del Concilio di Trento per arginare la ferita protestante; oggi questa roccia liturgica, la roccia su cui Cristo si immola ogni giorno, così allontanata ed ostracizzata dai progressisti, servirebbe proprio per respingere le carovane di ideologia modernista. Ispirerà questo pensiero la Messa prelatizia di venerdì 13, data più che importante per l’escatologia cristiana?

Recentemente un certo don Giordano Goccini, che nel periodo della Processione riparatoria si permise di condannare “la presunzione di coloro i quali pregano anche per i peccati altrui”, è stato nominato parroco di Novellara, una delle più grandi “Unità Pastorali” – come usa chiamarle oggigiorno – di tutta la diocesi. Il primo atto del don Goccini, nella Messa di ingresso in parrocchia, è stato chiamare a sé le comunità musulmane e sikh della zona; il secondo atto è stato quello di organizzare un concerto in chiesa per devolvere il ricavato delle offerte al “tempio” sikh. Il tutto ampiamente documentato dai quotidiani locali, con grande esultanza del parroco e degli annessi aiutanti. Chi ha messo lì questo pretino? Chi gli permette indisturbato di fare e dire tutto ciò che vuole, in scherno a Cristo e al Cattolicesimo.

Ciò dunque porta a chiedersi cosa ci faccia un Vescovo seduto sul trono senza governare, surclassato dall’anarchia più totale.

C’è chi dice che non bisogna prendersela con il Vescovo se sotto di lui ha dei disobbedienti, i quali peraltro sono fonte per lui di sofferenze interiori. Un tale pensiero risulta però ingiustificabile proprio per i motivi anzidetti e, quel che vi è di peggio, porta a sminuire la figura gerarchica di un principe della Chiesa. I principi della Chiesa non hanno la spada nel fodero, hanno però il bastone del Pastorale per dirigere e percuotere chiunque devii dalla Dottrina. Piangere le mancanze di chi sta sotto senza fare nulla non è cosa da vescovi. Ogni regola, ed in particolare quella di San Benedetto, l’eccelsa fra tutte, insegna la punizione dei superiori sugli inferiori che disobbediscono.

L’altra considerazione che in molti fanno si fonda su un concetto pericolosissimo, tipicamente liberale, e che ha come scopo la separazione del “ciò che è buono” dal “ciò che non è buono”: la coscienza del singolo che sfonda nell’ecoteologia del “Cristo tutto in tutti”, facendo del Cattolicesimo il supermarket del soggettivismo. Si comprano insomma i prodotti cattolici lasciando lì quelli non cattolici, in entrambi i casi proposti dal Vescovo o comunque dai preti della diocesi in cui il Pastore Massimo dovrebbe governare.

L’impressione è proprio quella del “governo” modernista e liberale, per cui dentro tutto e tutti; una sorta di circo ecumenico-sincretista che accontenta ciascuno per non farsi nemici.

In conclusione: se vedremo che questa Messa Tridentina sarà solo l’inizio di un forte cambiamento e sarà fatta insegnare ai sacerdoti diocesani, allora inizieremo a pensare ad una autentica volontà di ritorno al vero Cattolicesimo. Se vedremo che saranno impedite le celebrazioni scandalose e filo-protestanti che nella maggior parte delle parrocchie si celebrano, crederemo che l’intenzione era buona tanto quanto l’attuazione di essa. Quando vedremo che si metterà fine alle veglie ecumeniche, ai corsi su Lutero e a tutto ciò che non ha nulla di cattolico, allora chiederemo scusa per essere stati scettici e ci rallegreremo.

Se però nulla di queste cose cambierà, tutto rimanendo come prima, allora la cosa sarà ancora più grave. Allora si dovrà ammettere che il “tradizionalismo” ad intermittenza fa più danno che il modernismo palesato e violento: quest’ultimo almeno è manifesto è fiero di esserlo; il primo, invece, è una maschera più insidiosa, a tratti schizofrenica.

Come mi diceva recentemente un sacerdote diocesano, “la scelta da fare oggi anche per chi lavora per la Tradizione, me compreso, dovrebbe essere radicale secondo il principio di non contraddizione e secondo il realismo tomista”.

Parole sante!

Tutto ciò che esula da questo, infatti, è nemico della Tradizione e quindi è nemico della Chiesa. La paura della radicalità è fomentata da coloro i quali non osano fare il passo, continuando a vedere tutto ciò che era come qualcosa che più non può essere, salvo occasioni di vera e propria goliardica “rievocazione”.

In questo caso l’inganno sarebbe ingiustificabile, perché porterebbe tante persone ad illudersi dietro ad una menzogna.

La preghiera fervente affinché questa sia l’occasione buona, per un Vescovo, di rendersi conto cosa sia il Cattolicesimo di sempre, è doverosa. Questo impegno non poteva però esonerarci dall’affermare con fermezza e intransigenza la Verità delle cose.

