Peronismo, bergoglismo e pueblo (parti I e II della relazione: ‘Peronismo e Cattolicesimo: un vecchio discorso non poco attuale’)

Testo parziale della relazione “Peronismo e Cattolicesimo: un vecchio discorso non poco attuale” tenuta da A. Giacobazzi al 25° Convegno di Studi Cattolici – Rimini – 27, 28, 29 ottobre 2017. Indice:

Premessa: peronismo di ritorno?

Peronismo, bergoglismo e pueblo

Evita e Jorge Mario

Peronismo e Cattolicesimo: le premesse della scomunica del 1955

Il rogo delle chiese e il “peronismo scomunicato”

La “religione del pueblo” e quella Cattolica: conclusioni

[RS]

Premessa: peronismo di ritorno?

Sui delicati, e contrastati, rapporti tra peronismo e Cattolicesimo si discuteva molto negli anni ’50. Era un fatto inevitabile: i coniugi Perón catalizzavano un’attenzione e un fascino che valicava i confini argentini, con punte di devozione al limite del culto in vita all’interno delle frontiere nazionali. Pio XII, il principe Pacelli, del resto era il primo Papa «mediatico» nel senso più contemporaneo del termine. Il peronismo che non nacque necessariamente anticattolico – anzi appare più vero il contrario – fu vulnerato dalla nota scomunica che colpì nel 1955 i responsabili politici della persecuzione che ebbe luogo in Argentina, esito comprensibile delle ampie venature statolatriche del peronismo stesso. I “fatti del ’55”, – le violenze e le chiese profanate – lasciarono un segno incancellabile nella storia dell’intero Sud America, scolpite nei versi della poesia di Borges, Buenos Aires:

«È il volto di Cristo quello che ho visto nella polvere, distrutto a colpi di martello, in una delle navate…»[1].

Negli ultimi anni, in seguito all’elezione di Bergoglio, insieme al «Papa peronista» è ineludibilmente tornato alla ribalta il tema del rapporto tra peronismo e Cattolicesimo. «Papa peronista» è probabilmente una semplificazione, giornalisticamente affascinante e non priva di fondamento. D’altro canto sull’ampio e dibattuto tema del «peronismo bergogliano» in chiave storica si è scritto molto, fin dalle presunte simpatie giovanili[2] del giovane Jorge Mario. Sia per l’abbondanza di materiale reperibile (peraltro non sempre di alta qualità), sia per l’approccio generale del discorso che svolgeremo, non parleremo del rapporto peronismo – Bergoglio partendo dal secondo, ma dal primo.

Eviteremo quindi di soffermarci troppo sui singoli passaggi della biografia per parlare più dello stile complessivo (così come delle sue somiglianze con quello di Evita) e dei grandi eventi che hanno riguardato l’Argentina del ‘900. Non si vede la necessità di ribadire con troppa forza, data l’evidenza dei fatti, il carattere profondamente eccentrico delle relazioni personali intrattenute in campo politico nel corso della vita da Bergoglio, che, in ogni caso, ha voluto farne autonomamente sfoggio nel corso di questi anni. Valga per tutte il caso di Esther Ballestrino, che nel 1953 fu il capo del giovanissimo Jorge Mario nel suo primo lavoro in un laboratorio chimico. «In quel posto – ricordava l’allora arcivescovo di Buenos Aires – ebbi un capo straordinario, Esther Ballestrino de Careaga, una paraguaiana simpatizzante del comunismo»[3], che in effetti era una sostenitrice del Partito Revolucionario Febrerista d’ispirazione socialista e fu tra le promotrici, nel 1946, della Unión Democrática de Mujeres (UDM)[4]. «Lei mi ha insegnato a pensare, mi ha introdotto nelle tematiche delle inquietudini sociali»[5] ha sostenuto Bergoglio[6].

Questo fatto significativo definisce bene non solo l’eccentricità del personaggio ma la sua tendenza a darne sfogo in una direzione piuttosto ricorrente, a seconda dei casi riconducibile alle etichette giornalistiche di terzomondismo, populismo, peronismo, socialismo, per non parlare della più inflazionata: buonismo. Un campo ideologico, culturale e di stile con caratteristiche spesso comuni, di cui una delle più rilevanti è la radice gnostica, tendente a fondare sull’autoaffermazione e autorealizzazione dell’uomo la redenzione dello stesso.

Peronismo, bergoglismo e pueblo

Il peso del pueblo – il «popolo» – nella cultura e nella politica del Sud America ha radici lontane. El pueblo unido jamás será vencido (Il popolo unito non sarà mai sconfitto) cantavano gli Inti-Illimani nei relativamente recenti anni ’70. La ventesima delle “Venti Verità del giustizialismo peronista” redatte nel 1950 era piuttosto chiara: En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo.

L’origine della particolare empatia per il pueblo e, con esso per una certa spiritualità orizzontale, è antica, come antica e profondamente gnostica è la volontà di proporre «un ordine dell’essere immanente al mondo», la cui perfezione – per dirla con Eric Voegelin – sarebbe «a portata dell’azione umana». Insomma, si tratterebbe di modificare la struttura del mondo (avvertita come inadeguata) in maniera così radicale che da quella modifica emerga un mondo nuovo, di piena soddisfazione[7]. Rifondare la realtà, risolvere i problemi legati al male che ci circonda, quasi che una categoria specifica – non contaminata dal male in quanto povera e autenticamente popolare – potesse in un qualche modo redimere il tutto.

L’ossessione per il popolo è anche uno dei segni distintivi di un altro processo notoriamente gnostico, ovvero la penetrazione del modernismo nei vertici della Chiesa in seguito al Concilio Vaticano II, di cui Bergoglio è uno dei più zelanti interpreti.

A fine agosto 2017 ebbe un’ampia eco la notizia, diffusa dallo stesso Bergoglio, secondo cui da giovane, all’età di 42 anni, per sei mesi ogni settimana avrebbe incontrato una psicanalista ebrea. Più di questa notizia risultano ancor più interessanti ulteriori passaggi del volume in cui è contenuta la rivelazione, lanciata attraverso questo scoop. In particolare si può leggere un passaggio curioso sul concetto di popolo. Andrea Tornielli ci riporta il pensiero di chi è assiso sul Trono di Pietro:

La Chiesa non sono i vescovi, i papi e i sacerdoti. La Chiesa è il popolo. E il Vaticano II disse: «Il popolo di Dio, nel suo complesso, non si sbagliaˮ. Se vuoi conoscere la Chiesa, vai in un villaggio dove si vive la vita della Chiesa. Andate in un ospedale dove ci sono tanti cristiani che vengono a aiutare, laici, sorelle… Vai in Africa, dove si trovano tanti missionari. Bruciano la loro vita lì. E fanno rivoluzioni reali. Non per convertire, un’altra epoca in cui si parlava di conversione, ma per servire[8].

Sia chiaro: l’attenzione per gli ultimi ispirata dalla genuina carità cristiana è un elemento centrale nel Cattolicesimo ma la Carità non può arrivare – trascurando Fede e Speranza – a sostituirle facendo inevitabilmente degenerare se stessa. Fede, Speranza, Carità sono le virtù teologali e sono appunto tre. Vedremo in seguito come una Carità equivocata arrivi al suo stesso suicidio: «Carità no, giustizia sociale sì», era uno dei motti di Evita.

Del resto, esito diretto di questo mantra del pueblo è l’intolleranza per il cosiddetto tradizionalismo, opponendosi quest’ultimo alla spiritualità orizzontale, non riducibile a elementi immanenti al mondo. Lo stesso Bergoglio specificherà:

L’ideologia tradizionalista ha una fede così [mima i paraocchi con le mani]: la benedizione deve darsi così, le dita durante la messa devono stare così, «con i guanti», «come si faceva prima»… Ciò che il Vaticano II ha fatto della liturgia è stato veramente una grandissima cosa. Perché ha aperto il culto di Dio al popolo. Adesso il popolo partecipa[9].

Al netto dell’inconsistenza dell’affermazione «adesso il popolo partecipa» – è sufficiente fare capolino in una qualsiasi chiesa per constatarne i problemi – è l’ossessione per il pueblo che continua ad essere significativa. In fin dei conti per il pueblo erano anche i montoneros, gruppo peronista che voleva vedere il Vangelo nella «rinascita» socialista, non mancando di perpetrare violenze e omicidi: molti di questi giovani si erano formati in parrocchia e avevano deciso di «fare rumore»[10] ben prima che un loro connazionale, similmente formato in parrocchia, eletto al Soglio dicesse rivolto ad altri giovani:

«Coraggio. Andate avanti. Fate rumore, eh? Dove sono i giovani deve esserci rumore. Poi, si regolano le cose, ma l’illusione di un giovane è fare rumore sempre. Andate avanti, e soprattutto sempre nella vita ci saranno persone che vi faranno proposte per frenare, per bloccare la vostra strada. Per favore, andate controcorrente»[11].

Si dirà – a ragione – che non c’è un nesso immediato tra i due fatti, distanti temporalmente e fisicamente: non c’è dubbio. Ma ciò che è difficile negare è il brodo di coltura da cui certi stili e certi atti prendono forma, un brodo di coltura che per molti aspetti precede e segue il peronismo e che non può esservi semplicemente ricompreso ma che è, allo stesso tempo, impossibile escludere dallo stesso.

Sebbene non condivisibile sotto alcuni aspetti legati alla lettura del rapporto tra Bergoglio, l’identità e il liberalismo, risulta importante riflettere su alcuni dati presentati in un articolo pubblicato sulla rivista accademica Il Mulino da Loris Zanatta. L’articolo, intitolato Un Papa peronista?, mette sotto la lente d’ingrandimento l’universo lessicale bergogliano:

Nei suoi grandi viaggi del 2015 – Ecuador, Bolivia, Paraguay; Cuba e Stati Uniti; Kenya, Uganda, Centrafrica – Francesco ha pronunciato 356 volte la parola pueblo. Il populismo del papa è già nelle parole. Meno familiarità ha invece Bergoglio con un altro lessico: democrazia l’ha detta appena 10 volte, individuo 14 volte, per lo più in accezione negativa. La parola libertà l’ha ripetuta più spesso, 73 volte, in più della metà dei casi negli Stati Uniti. A Cuba, per dire, l’ha detta solo due volte, due in più della parola democrazia[12].

Si aggiunge correttamente poco dopo: «la nozione di pueblo è l’architrave del suo immaginario sociale», «pueblo non è per lui una somma di individui, ma una comunità che li trascende, un organismo vivente animato da una fede antica, naturale, dove l’individuo si scioglie nel Tutto»[13].

Va ribadito, ancora una volta, come l’attenuazione del valore dell’individuo (delle sue responsabilità e quindi del suo giudizio particolare) si scontri con la stessa teologia cattolica, del resto, sfumare la distinzione tra i soggetti, rendendo il popolo una massa genericamente santificata dalla povertà è la base per la dottrina della restaurazione finale (apocatastasi), cioè del perdono per tutti indistintamente i peccatori.

Per Bergoglio, che visse un periodo decisivo della sua giovinezza immerso nel peronismo, l’influenza di questo movimento pare difficile da negare[14], anche tra fonti non sospettabili di eccessive antipatie è stato notato come, al netto di questioni squisitamente politiche, Bergoglio sia colpito da un certo argentinocenstrismo, elemento che non dovrebbe essere escluso nell’analisi dei suoi atti. A tal proposito, don Ariel Levi di Gualdo annotava: «certe caratteristiche tipiche della psicologia del suo popolo, l’uomo Jorge Mario Bergoglio le sintetizza tutte; a partire dal fatto che non si può gestire una delicata dimensione di universalità rimanendo ancorati a schemi di provincialismo argentinocentrico; né si possono immaginare villas de las miserias o favelas laddove queste non ci sono, comportandosi però di conseguenza come se esistessero realmente, perché tutt’altre sono le miserie e le povertà dell’Italia o dei Paesi europei in generale»[15].

Si badi: l’idea dell’unità del pueblo e le tinte spirituali che si possono riscontrare in certo peronismo hanno un’origine nobile e coerente, che tuttavia è stata talmente adulterata da diventare la negazione delle premesse dalle quali partiva. Bisogna ricercare nella filosofia del de Vitoria[16] e in generale nel migliore tomismo, l’accurata descrizione – già presentata in maniera compiuta in precedenza – della società come organismo, di una positiva unità del popolo indirizzata al bene comune, di politica ordinata secondo princìpi spirituali. Il peronismo riprende questi temi ma ne confonde i termini: l’organicismo diventa funzionale a stesso, fino a far ripiegare il pueblo sul pueblo, consacrando ai suoi furori un ordine spirituale che pone ai vertici la moglie del presidente. La corruzione di ottime premesse produce esiti pessimi: corruptio optimi pessima.

***

