[SPADAFASHION] L’abito sotto il ginocchio

Suggerimenti per salvaguardare modestia, buon gusto e femminilità e per sopperire alla loro mancanza, o alla mancanza di specchi. [RS]

Filo conduttore della nostra seconda puntata è il vestito intero dalla lunghezza appropriata (ossia che copra almeno il ginocchio). Non tutte si “vedono” con i vestiti e alcune temono siano un genere troppo “vecchio” o troppo paludato. Non è sempre così e la chiave è indovinare, oltre alla fantasia, la forma più adatta a sé e, magari, un tessuto più spesso se non si è tanto sicure del risultato. Facciamo insieme brainstorming allora, suddividendolo grossolanamente per categorie.

N.B.1 (per i malpensanti): quando scollature e spalle scoperte sono inadatte al contesto, è ovvio che bisognerà integrare con opportuni cardigan, blazer, golf, bolerini etc. N. B.2 (ovvio): le modelle, già mediamente alte, indossano tacchi per slanciare di più la figura “schiacciata” da una gonna sotto al ginocchio. Ma è un accorgimento non necessario se si ha l’accortezza di scegliere uno stivale longilineo o una calzatura bassa con punta un po’ allungata, e di evitare (ove il fisico non lo consenta) soltanto le ballerine più ciabattose o le scarpe che “ammazzano” la caviglia, tipo Clarks o All Star a calzino, per intenderci.