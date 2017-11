Il rogo delle chiese, di ieri e di oggi (parti V e VI della relazione: ‘Peronismo e Cattolicesimo: un vecchio discorso non poco attuale’)

Connect on Linked in

Testo parziale della relazione “Peronismo e Cattolicesimo: un vecchio discorso non poco attuale” tenuta da A. Giacobazzi al 25° Convegno di Studi Cattolici – Rimini – 27, 28, 29 ottobre 2017. Indice:

Premessa: peronismo di ritorno?

Peronismo, bergoglismo e pueblo

Evita e Jorge Mario

Peronismo e Cattolicesimo: le premesse della scomunica del 1955

Il rogo delle chiese e il “peronismo scomunicato”

La “religione del pueblo” e quella Cattolica: conclusioni

La situazione era completamente degenerata e il giorno 16 giugno rappresentò l’apice della confusione. In questa data avvennero tre fatti distinti ma reciprocamente significativi: 1) a Roma venne firmata la scomunica; 2) ci fu un tentato golpe, col bombardamento di Plaza de Mayo; 3) ebbe luogo la quema de iglesias, il rogo delle chiese ad opera delle bande peroniste.

Della scomunica parleremo in seguito. Il clima che la determinò, tuttavia, pervadeva ormai ogni settore della società argentina, il populismo peronista iniziava a vacillare e – sebbene il governo potesse contare ancora su un consenso sufficiente – non mancò chi tra i dissidenti politici decise che l’ora fosse buona per regolare i conti e tentare il colpo di mano. Si badi: l’opposizione al presidente aveva coloriture varie e non si trattò di un caso se fu proprio dalle forze armate, ed in particolare dalla Marina, che si tentò il rovesciamento del governo. Molti tra quelli che volevano prendere materialmente il potere non erano migliori, in tutta probabilità, di chi già lo deteneva ma inevitabilmente la frizione delle autorità coi cattolici divenne per alcuni – anche oltre questi specifici fatti – un’occasione da sfruttare. Fu così che in quella convulsa giornata alcuni aerei dell’aviazione navale bombardarono il pubblico assiepato al comizio di Perón in Plaza de Mayo, determinando molte morti, ma non quella di Perón. Nel caos, alcuni tra i golpisti ebbero l’idea – blasfema – di dipingere il segno Cristo vence sugli aerei. Le bande peroniste cittadine non si lasciarono sfuggire l’occasione e approfittarono delle convulsioni per assaltare diverse chiese della città, dandole alle fiamme e profanandole con odio implacabile. Dalla furia distruggitrice furono colpite, oltre all’area della Cattedrale e dell’arcivescovado, le chiese di Santo Domingo, San Francisco, la Capilla de San Roque, San Ignacio de Loyola, Nuestra Señora de la Merced, San Miguel Arcángel, Nuestra Señora de la Piedad, Nuestra Señora de las Victorias, San Nicolás de Bari e San Juan Bautista[1].

Perón, ben cosciente che ogni cosa ormai gli stava sfuggendo di mano, tentò di sedare gli animi e di riorganizzare la situazione, anche perché non era affatto escluso che in queste bande si fossero inseriti elementi comunisti. In ogni caso, il tutto avvenne con polizia e pompieri che assistevano con un’incuranza sospettabile di complicità[2].

Il golpe fallì ma di lì a poco la cosiddetta Revolución Libertadora (nota anche come Revolución Fusiladora) cacciò il presidente, costringendolo all’esilio nella Spagna franchista, e si inaugurò una nuova stagione politica.

Il 16 giugno erano state perquisite le parrocchie e le case religiose di Buenos Aires e un gran numero di altre per tutto il territorio argentino. Addirittura nel sobborgo di Nunez la polizia aveva applicato un cartello con la scritta “chiuso” alla porta di una casa parrocchiale, mettendovi «di guardia uomini armati»[3].

La goccia che aveva fatto traboccare il vaso fu, in ogni caso, l’espulsione dall’Argentina di S. E. Mons. Tato, Vescovo Ausiliare di Buenos Aires e di Mons. Novoa, avvenuta nei giorni precedenti. La gravità di questi atti rappresentava qualcosa di più di una semplice ingerenza negli affari della Chiesa.

La scomunica recava la data del 16 giugno 1955. L’Osservatore Romano la riportò integralmente in prima pagina il 17 giugno 1955[4].

Alcuni apologeti del peronismo hanno tentato di tutelare il loro sistema politico di riferimento puntando sul fatto che nella scomunica non fosse stato esplicitato il nome di Perón. In realtà un approccio di questo tipo si rivela doppiamente fallace.

In primo luogo va notato che sì, il nome del presidente nella DECLARATIO non compariva direttamente ma pensare di toglierlo dal novero delle persone in un qualche modo coinvolte nei soprusi rispetto alla Chiesa sarebbe quantomeno bizzarro: risulta dunque innegabile che fu colpito moralmente e “politicamente” dalla portata di un atto così netto. Non solo: va ribadito che L’Osservatore Romano nella prima pagina del 17 giugno, ove riportava la scomunica, immediatamente a lato di questa incasellava un articolo a due colonne, citato in precedenza, nel quale l’opposizione al governo argentino era fortissima e in cui il nome del leader argentino era citato per ben quattro volte. Come già detto, Perón fu presidente per tutto il periodo dello scontro con i cattolici e non fu “semplicemente presidente” ma un caudillo – vero e proprio condottiero dello Stato – al punto che, lo ribadiamo, il peronismo era l’“ideologia” istituzionale in quel momento e si chiamava così in suo onore. Negare questo significa cimentarsi nella negazione della realtà. Se non bastasse, per testimoniare gli orizzonti anche mediatici della scomunica, va detto che ancora nel 1969 – in clima certamente più lassista – la recensione pubblicata da La Civiltà Cattolica al volume del Campa Il potere politico nell’America Latina, non mancava di ribadire:

la scomunica, che colpì Perón nel 1955, era stata imposta dall’espulsione non già di semplici ecclesiastici, bensì dello stesso vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Buenos Aires, ed essa va guardata nello sviluppo dei gravi provvedimenti e delle attività dirette contro la Chiesa negli ultimi tempi del cosiddetto regime giustizialista[5].

Ad abundantiam: si tenga presente che, quando negli anni ‘60 l’ormai ex presidente decise di far chiarezza sul tema della scomunica e quando la caritatevole fermezza pacelliana era ormai un ricordo, si dichiarò, nonostante le rassicurazioni, «sinceramente arrepentido»[6] (sinceramente pentito). Il pentimento deve essere necessariamente rispetto a qualcosa, indicando inevitabilmente una colpa, o almeno il suo fondato sospetto. Il penitente si comunicò a Madrid ricevendo la Santa Eucarestia in ginocchio; di lì a pochi anni, tornato al potere, non mancherà di rispolverare la vecchia abitudine di stringersi politicamente con noti massoni, valga per tutti il caso di Licio Gelli[7].

Anche volendo tentare di attenuare parzialmente la posizione di Perón, bisogna sottolineare come il peso della scomunica – pure alla luce delle gravissime ragioni che la giustificavano – non possa finire per cadere nel nulla. Tanto si ammorbidisce la posizione del capo, tanto si inasprisce quella dei seguaci, influenzati da un determinato clima: insomma, tanto si tenta di salvare Perón, tanto si peggiora la posizione dello spirito che animava il peronismo, o almeno alcuni suoi importanti settori. Del resto il testo della DECLARATIO era cristallino nell’individuare i soggetti coinvolti:

eos omnes qui huiusmodi delicta patraverunt, sive mandantes cuiuscumque generis et gradus, sive complices quos praefata delicta sua natura postularunt, sive illos qui ad delictorum consummationem induxerunt, si tamen sine eorum auxilio delictum non fuisset commissum.

Quanto al clero: che vi fossero settori di esso esasperati dalla situazione era un fatto evidente, che una parte degli ecclesiastici abbia puntato a vario titolo, e in distinti momenti (in particolare dopo il Concilio), su alternative politiche argentine non sempre fortunate risulta altrettanto chiaro[8].

Tentare, infine, di tutelare il peronismo sostenendo come le sue anime fossero le più varie, divergenti e distanti, significa – non senza elementi di ragione – svilire il peronismo stesso ad un movimento che finisce per essere “uno, nessuno e centomila”, ovvero tendenzialmente non essere. O meglio: rappresentare più uno “stile” che altro, al limite un’opzione sociale demagogica e variopinta.

Questo ultimo passaggio riapre una vecchia questione che in passato si è posta anche per il fascismo. Se altrove[9] ci siamo chiesti cosa fosse effettivamente il fascismo, se i presunti “fascismi” fossero davvero fascisti, ora potremmo chiederci quanto del fascismo ci fosse nel peronismo. Diversi aspetti certamente coincidono, non poche dinamiche – anche nei rapporti con la Chiesa – appaiono assimilabili, almeno in certe fasi. La «statolatria pagana» che Pio XI deplorò così nettamente nel 1931 – come si è accennato all’inizio di questo saggio – riemerse nell’Argentina dei primi anni ‘50. Se è vero che il fascismo, almeno formalmente, governò per “solo” un ventennio, il peronismo – tra alterne vicende e ampie pause – influenzò la politica argentina dal 1946 fino, almeno, al 2015 con l’uscita di scena della “presidenta” Cristina Fernández de Kirchner (preceduta dal suo defunto marito Nestor). Se il cosiddetto kirchnerismo (2003-2015) sia erede del noto presidente, e quanto e come lo sia, sarebbe argomento degno di un lungo dibattito.

Il presunto “peronismo” bergogliano finirebbe d’altro canto per essere la controprova di quanto una “idea” confusa – come quella di cui a vario titolo si sono fregiati i vari seguaci del caudillo argentino – sia inefficace nell’arginare determinate pulsioni laiciste. Se è infatti vero che certo anticlericalismo dimostrato dei “peronisti” Kirchner provocò frizioni col “peronista” Bergoglio – allora arcivescovo di Buenos Aires – sul tema del “matrimonio omosessuale”, è altrettanto vero che la vinsero, anche simbolicamente, i laicisti. In generale, al netto del piglio e dell’intraprendenza del presule, risulta difficile non notare come la normalizzazione conciliare abbia reso significativamente più deboli la capacità di reazione dei cattolici. La Chiesa di Pio XII scomunicava i politici per salvarli e per salvare il popolo, Bergoglio no, o comunque molto meno. L’Argentina che negli anni del post-Concilio oscillò tra peronismi e non-peronismi, fu, come buona parte dell’America Latina, terra di conquista per predicatori protestanti, luogo di fioritura di stramberie promosse da ecclesiastici-demagoghi e area di scristianizzazione conclamata.

Posta la diversità delle situazioni, si possono paragonare le azioni dell’arcivescovo Bergoglio con quelle dell’arcivescovo Copello, nel 1955? La fermezza di Pio XI rispetto ad alcune tendenze del fascismo, o quella di Pio XII verso l’assalto peronista, possono essere assimilate agli atteggiamenti di Francesco in relazione alla situazione di questo nuovo secolo?

La “religione del pueblo” e quella Cattolica: conclusioni

In tempi in cui dallo Stato si allontana la Religione, non rimane, appunto, che lo Stato, con i relativi statalismi e le inevitabili statolatrie. La dinamica che anima questo processo non è poi così diversa da quella “religione del pueblo” che abbiamo analizzato, anzi, si può dire che le premesse siano simili.

Pio XII nell’Enciclica, realista e profetica, di apertura del suo regno, la Summi Pontificatus (1939) vide chiaramente questo rischio:

Considerare lo Stato come fine, al quale ogni cosa dovrebbe essere subordinata e indirizzata, non potrebbe che nuocere alla vera e durevole prosperità delle nazioni. E ciò avviene, sia che tale dominio illimitato venga attribuito allo Stato, quale mandatario della nazione, del popolo, o anche di una classe sociale, sia che venga preteso dallo Stato, quale padrone assoluto, indipendente da qualsiasi mandato[10].

Nella misura in cui gli uomini di Chiesa dimenticano come la fonte della legge sia un Supremo Legislatore – trascendente rispetto al mondo – finiscono per diventare cantori scadenti di un legalismo terreno e ineludibilmente statalista. Così. l’avanzata del modernismo ha implicato il trionfo tra gli ecclesiastici di uno strambo pauperismo.

Nulla di nuovo: nella fase finale del Medioevo – ricorda Carlo Lottieri – attorno al tema della povertà e delle stesse condizioni economiche di Cristo si giocò una dura contesa tra il Papato e i suoi sostenitori (avversi al pauperismo) e i filoimperiali, spesso sostenuti da studiosi dell’ordine francescano. Due figure cruciali del XIV secolo come Michele da Cesena e Guglielmo da Ockham parlavano contro la ricchezza per mettere sotto accusa la Curia romana, anche con l’obiettivo di avere un «Papato privo di ogni presenza nella dimensione storica, sociale, economica»[11].

La massa umana, va ricordato, è necessariamente composta di individui, singolarmente responsabili, dotati di libertà, seppur in vari gradi: questa evidenza non è cancellabile da nessuna “religione del pueblo” a tinte demagogiche, per quanto professata tra i turiboli delle basiliche, manifestando – per riprendere quanto affermato poco fa – un Papato privo di ogni efficacia reale.

E in questa fase storica, gli esiti di un Papato svuotato e orizzontale, sono sotto gli occhi di tutti.

***

