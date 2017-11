Monsignor Sanborn ha già designato un successore

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Offriamo ai lettori italofoni la nostra traduzione dell’articolo apparso su un importante sito integrista NovusOrdowatch oggi. [RS]

Il bollettino di novembre 2017 del Seminario Most Holy Trinity sito in Brooksville (Florida) contiene il preannuncio di una consacrazione episcopale: S.E.R. Mons. Donald J. Sanborn consacrerà vescovo Don Joseph Selway (al centro nella foto) la prossima primavera (2018), in data da fissarsi. Ecco le parole di Sua Eccellenza Sanborn:

Don Selway diventerà vescovo in primavera. Era chiaro che prima o poi avrei dovuto scegliermi un successore: a febbraio compirò 68 anni. Ho riflettuto a lungo su questa consacrazione, e la Provvidenza, credo, mi ha ora indicato il momento giusto. Don Selway è il candidato più idoneo: lo seguo da quando aveva sei anni, ha completa familiarità con il nostro modo di procedere e ha il rispetto di tutti i sacerdoti dell’Istituto, diversi dei quali guardano già a lui come a un leader. La sua reputazione è adamantina e penso che nessuno possa obiettare questa scelta. E’ stato ordinato sacerdote l’8 dicembre 2001, compirà 40 anni a Gennaio: ha sia l’età sia l’esperienza per fare il vescovo. E’ di salda fede e di forte pietà, e ha una rimarchevole capacità di lavoro. Sarà una grandissima risorsa per la Tradizione. Non ho ancora fissato una data per la consacrazione, dal momento che essere vescovo richiede un grande preparazione dal punto di vista dei paramenti e di altri accessori. Egli deve anche imparare i vari riti dei sacramenti che solo un vescovo può porre in essere. Vi prego di pregare per padre Selway. Essere vescovo non è facile di questi tempi: è un vero fardello che grava su di te. La consacrazione di padre Selway non significa che mi stia ritirando dai miei compiti. Prima del Vaticano II preti e vescovi non si ritiravano mai. Non ho intenzione di rallentare, ma avere un altro vescovo disponibile per andare nei molti posti che richiedono i miei servigi renderà i miei oneri più leggeri. ( Fonte: Most Holy Trinity Seminary Newsletter, November 2017) Fr. Selway è stato ordinato sacerdote da S.E.R. Monsignor Robert McKenna, O.P. e attualmente fa il vice-rettore del Seminario della Santissima Trinità (source).

Sua Eccellenza Monsignor Sanborn fu consacrato vescovo nel 2002 da S.E.R. Monsignor McKenna, che a sua volta era stata consacrato nel 1986 da S.E.R. Michel-Louis Guerard des Lauriers, O.P. Come sacerdote, Guerard des Lauriers è stato consigliere teologico di Papa Pio XII, docente presso la Pontificia Università Lateranense a Roma, e coautore nel 1969 del Breve esame critico di Ottaviani. È stato consacrato vescovo nel 1981 dal vescovo vietnamita Peter Martin Ngo-dinh-Thuc, che era stato consacrato da Papa Pio XI nel 1938.

