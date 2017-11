[POESIA] Un sonetto in romanesco sui Novissimi

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: pubblichiamo, durante l’Ottava dei morti, questo sonetto del non sempre encomiabile Giuseppe Gioacchino Belli che in questo componimento ritrova accenti di vera e lungimirante pietà cristiana. Buona lettura!

Cqua non ze n’esce: o ssemo ggiacubini,

o ccredemo a la legge der Ziggnore.

Si cce credemo, o mminenti o ppaini,

la morte è un passo cche vve ggela er core.

Se curre a le commedie, a li festini,

se vva ppe l’ostarie, se fa l’amore,

se trafica, s’impozzeno quadrini,

se fa dd’ogni erba un fasscio… eppoi se more!

E doppo? doppo vienghieno li guai.

Doppo sc’è ll’antra vita, un antro monno,

che ddura sempre, e nun finissce mai!

E’ un penziere quer mai, che tte squinterna!

Eppuro, o bbene o mmale, o a galla o a ffonno,

sta cana eternità ddev’esse eterna!

Giuseppe Gioacchino Belli

(Da qui non si scappa: o siamo giacobini o crediamo alla legge di Dio. Se ci crediamo, o poveri o ricchi che siamo, il passo della morte ci agghiaccia il cuore. Si va a teatro, alle feste, all’osteria, si fa l’amore, si traffica, si ammassano quattrini, si mescola un po’ di tutto… ma poi si muore! E dopo? Dopo vengono i guai, viene la resa dei conti. Dopo c’è un’altra vita, un altro mondo che dura in eterno, non finisce mai! E quel mai ti sgomenta. Eppure, nel bene o nel male, in Paradiso o all’Inferno, questa cagna di eternità deve essere eterna!)

a cura di Piergiorgio Seveso

