[ANTOLOGIA POETICA] Noi vinceremo!

Nota: Radio Spada, da sempre interessata alla riscoperta dell’inesauribile giacimento di tesori politico-culturali dell’intransigentismo, dell’integrismo e del clericalismo di lingua italiana per creare un anti-canone della letteratura italiana, vi ripropone oggi questo solenne sonetto pubblicato nella raccolta “Briciole sane”, Fassicomo, Genova, 1900. Possa essere augurio e sprone per i nostri lettori nell’anno che sta per iniziare. Un anno che ci avvicina, combattendo, all’Eternità. (a cura di Piergiorgio Seveso)



E vinceremo. Sui ciglion fumanti

delle dome trincere e de’ baluardi,

sventoleranno all’aura i trionfanti

sacri stendardi.

Ferve la lotta; dei vincenti i canti

leva il nemico, cantici bugiardi,

chè a noi promessa è la vittoria… avanti

petti gagliardi! Serriam le file: la bandiera nostra

passeggiò sovra i secoli vittrice

d’ogni ardua giostra. Or ci precede nell’agon supremo;

con noi pugna la man di Cristo ultrice…

noi vinceremo!

