I liberali tra l’incudine e il martello

Nota: Radio Spada, da sempre interessata alla riscoperta dell’inesauribile giacimento di tesori politico-culturali dell’intransigentismo, dell’integrismo e del clericalismo di lingua italiana per creare un anti-canone della letteratura italiana, vi ripropone questa notte una poesia tratta dalla rivista cattolica “Leonardo da Vinci” in Milano, il 12 Dicembre 1878. I versi furono certamente suggeriti all’autore, Domenico Panizzi, dall’attentato di Giovanni Passanante a Umberto I avvenuto a Napoli il 17 Novembre 1878. Lontanissimo dall’appiattimento clerico-moderato “pro aris et focis” dei primi decenni del Novecento, il componimento è coraggioso, irridente e sferzante, di un’ intransigenza madreperlacea. In sintesi, l’autore dice che i figli della Rivoluzione si dilaniano tra loro. Buona lettura ! (a cura di Piergiorgio Seveso)



Fra l’incudine e il martello

Man non pone chi ha cervello

Io li sento notte e giorno

Lamentarsi i liberali,

Perché veggon tutto intorno

Brulicare a schiere i mali;

Ma tranquillo lor ripeto

Un proverbio vieto vieto:

Fra l’incudine e il martello

Man non pone chi ha cervello!

Si dilaniano coi denti

I fratelli emancipati,

E ribellansi ai tormenti

Gl’infelici tormentati.

Ah! Signori, il buon codino

Era proprio un indovino:

Fra l’incudine e il martello

Man non pone chi ha cervello!

Voi, voi soli avete detto

Che son liberi i partiti,

Che il vessillo benedetto

Pose fine a vecchie liti;

Ma i fratelli stanno in lotta

E il codino lor borbotta:

Fra l’incudine e il martello

Man non pone chi ha cervello!

Assassini d’ogni sorte

Oggi infestano il paese,

Anche al re minaccian morte,

Non curando il crimenlese;

Ma silenzio, liberali,

Le son cose naturali:

Fra l’incudine e il martello

Man non pone chi ha cervello!

Applaudiste gli assassini

Quando ai re facean la festa

Perché pr ìncipi codini;

Or che mai vi salta in testa

Di chiamarli insane fiere,

Perché tornano al mestiere?

Fra l’incudine e il martello

Man non pone chi ha cervello!

Via lasciatevelo dire

Liberali, ombre d’eroi,

Dell’Italia al Dies irae

I sicari foste voi;

Or invan vi disperate,

Se rompeste, via pagate;

Che fra incudine e martello

Man non pone chi ha cervello!

Reggio Emilia, 27 Novembre 1878

