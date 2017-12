Un esemplare caso di marranesimo in Calabria

“Marrani”, cioè ebrei ufficialmente convertiti al cattolicesimo ma probabilmente solo di facciata.

Un caso raccontato dal rabbino Elio Toaff: novanta calabresi emigrati in Belgio tra gli anni ’60 e ’70 per fare i minatori, appena giunti lì si sono improvvisamente tutti convertiti all’ebraismo.

Citazione:



“Siamo ebrei”. “Scusate, siete venuti in Belgio, ma perché siete venuti in Belgio? Potevate venire a Roma, no?” “Perché noi abbiamo giurato di generazione in generazione che in Italia non avremmo mai fatto scoprire il nostro ebraismo”

“Ma perché?” “Perché noi, fin dall’epoca dell’Inquisizione, siamo stati sempre riuniti, ci siamo sposati tra di noi, non abbiamo mai tradito l’ebraismo, abbiamo mantenuto due cose: la circoncisione e le candele del sabato, di tutto l’altro non sappiamo niente” “Ma la circoncisione chi ve la veniva a fare?” “Il padre circoncideva i figli e faceva giurare sul letto di morte che avrebbero continuato a circoncidere i figli”.

[…]

Allora mi sono interessato, li ho fatti venire in Italia e ho chiamato un medico che accertasse… Fra plastiche e operazioni ha dovuto lavorare più di un mese, per come si erano massacrati pur di mantenere il rito della circoncisione. […]