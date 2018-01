[CINESPADA] “Darkman”: imprese di un “supereroe” drammaticamente imperfetto

Connect on Linked in

di Luca Fumagalli

Los Angeles. Lo scienziato Peyton Westlake sta sperimentando un modello innovativo di pelle sintetica. Nel momento in cui arriva a scoprire che il materiale è sensibile alla luce ma resistente in condizioni di oscurità, irrompono nel laboratorio il gangster Durant e i suoi uomini per recuperare un documento segreto rinvenuto dalla fidanzata di Peyton, Julie, legale di una delle più importanti imprese edilizie della città. La banda fa esplodere il laboratorio e Peyton viene dato per morto. Ridotto a un corpo sfigurato e ustionato, vittima di crisi isteriche, lo scienziato è pronto a diventare, suo malgrado, uno spietato vendicatore senza volto: è nato Darkman.

Sam Raimi, nel 1990 giovane cineasta reduce dal successo de La casa e La casa 2, decide di sperimentare le possibilità grafico-espressive del cinema horror in una storia, basata sull’opposizione tra bene e male, che ricorda da vicino il mondo del fumetto. Il suo “supereroe” – interpretato da un ottimo Liam Neeson – è uno scienziato la cui componente razionale si sposa con il carattere romantico e tormentato del fantasma dell’Opera. Non mancano inoltre tematiche preminenti come il doppio, la paura della deformità, l’amore per l’oscurità, la bella e la bestia, il carattere irreversibile di un’azione malvagia.

Darkman, oltre a vantare una sceneggiatura convincente e attori del calibro di Frances McDormand, Colin Friels, Larry Drake e Jessie Lawrence Ferguson, si eleva oltre la media degli attuali “cinecomics” per la profondità psicologica dei protagonisti, perennemente in lotta con se stessi, in bilico tra infamia e redenzione. Eliminato il classico “supereroe” perfetto, Raimi consegna allo spettatore un film semplice ma convincente, che, tra l’altro, non cerca il lieto fine a tutti i costi. Anzi, le sorprese e i colpi di scena non si faranno attendere.

Da evitare, invece, i due seguiti (non girati da Raimi), decisamente mediocri.

