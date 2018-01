[SPADALIFE] Il Movimento per la Vita non vuole la Marcia per la Vita? Pazienza.

di Massimo Micaletti

Ci avviciniamo a grandi passi alla Marcia per la Vita 2018 e già abbiamo due notizie. La prima, è una notizia vera, la seconda non è una novità.

La notizia vera è che è stata decisa la data della prossima Marcia: 19 maggio 2018. C’è ancora del tempo per lavorare e far sì che anche quest’anno il principale evento pro vita italiano raccolga una partecipazione numerosa, serena e convinta.

La “notizia che non è una novità” è una lettera che il Presidente del Movimento per la Vita italiano, Dott. Gianluigi Gigli, ha inviato ai Movimenti per la Vita locali diffidandoli a non partecipare alla Marcia[1]. Ora, chi vive questa realtà dal di fuori potrebbe rimanere basito: “Ma come? Il Movimento per la Vita che invita a non partecipare alla Marcia per la Vita?”; il punto però è che il Movimento per la Vita italiano non ha mai – mai sostenuto – la Marcia, quindi questa famosa lettera non deve meravigliare nessuno.

Semmai, si può trovare abbastanza desolante che quest’anno si sia tirato fuori il pretesto che alcuni degli organizzatori della Marcia o delle associazioni che vi aderiscono abbiano firmato la dichiarazione sui “Pastori che sbagliano”[2]: ma di pretesto si tratta, poiché da sempre esiste l’assurda ostilità del Movimento per la Vita nei confronti anche solo dell’idea di una Marcia o comunque di un evento nazionale avente a tema la difesa della Vita.

Da quando era presidente Carlo Casini l’iniziativa è stata sempre bocciata, sicché alla prima Marcia si trovarono, tra le altre, persone che si erano allontanate dal movimento dopo la sciagurata scelta di appoggiare la proposta della Fondazione Nuovo Millennio che nel 2004 portò alla Legge 40 con una serie di emendamenti all’originario testo in discussione al Parlamento. Da allora, quella che poteva essere una diffidenza motivata da ragioni di metodo, divenne una questione pressoché personale e la Marcia fu bollata come “la cosa di quelli contrari a Carlo Casini”. Non era vero, la Marcia non era quello: essa nacque certo col contributo di persone che da sempre avevano avversato da dentro la linea compromissoria del Movimento per la Vita – primi fra tutti, Mario Palmaro e Francesco Agnoli – ma anche per iniziativa e volontà di soggetti che del Movimento non avevano mai fatto parte, ad esempio Virginia Coda Nunziante.

Mentre continuava una sorta di sottile guerra fredda da parte del Movimento per la Vita, guerra fredda dettata, appunto, non da ragioni di merito o di opportunità ma esclusivamente dalla volontà di soffocare una realtà che veniva infondatamente vista come pericolosa alternativa, la Marcia continuava a crescere e radunare consensi sempre più ampi, anche quando, come è sovente accaduto, “Avvenire” e i media cattolici le davano poco o nessuno spazio. Potrei ricordare decine di episodi in merito ma ne menziono solo tre.

Nel 2011, il Movimento per la Vita, preso atto della crescita della Marcia, nel tentativo di concepire un evento “in proprio” organizzò il Life Day, cui parteciparono 70 (SETTANTA) persone[3].

Nel 2012 il Movimento per la Vita ci riprovava con un evento in Sala Nervi esattamente otto giorni dopo la Marcia (il 20 maggio): all’evento in questione parteciparono poche persone, una piccola frazione rispetto a quelle che, una settimana prima, avevano sfilato a Roma. Ma quella non fu l’unica iniziativa antagonista del 2012: sempre nel 2012, infatti, Carlo Casini indicò quale data per inaugurare la raccolta di firme per la petizione “One of Us” il giorno 12 maggio, esattamente il medesimo giorno in cui si sarebbe svolta la Marcia (data che il Comitato Marcia aveva fissata e resa nota da un anno), tanto che qualcuno parlò apertamente di “sgambetto alla Marcia per la Vita”[4].

Sarebbe del resto sufficiente considerare che Carlo Casini – allora Presidente MpV – si è fatto vedere al corteo solo nel 2013, ossia l’anno successivo ai flop di cui sopra del 2011 e del 2012, quando la Marcia esisteva già da anni e che il Movimento non vi ha mai aderito ufficialmente mentre diverse Diocesi lo appoggiavano ufficialmente.

Qualcuno ora si sorprende ma il conflitto più o meno latente c’è sempre stato. E allora? E allora niente! Ve ne eravate accorti? Dico: chi in questi anni ha partecipato al corteo con la propria storia, le proprie motivazioni, al solo ed unico fine di dare a tutti gli esseri umani la possibilità di nascere, si è mai reso conto di questi attacchi a senso unico? No e questo testimonia la reale efficacia degli attacchi in sé e soprattutto la profonda e serena convinzione di chi va sfilare a Roma. I diktat non servono non perché ci sia un braccio di ferro ma perché non è proprio quella la logica delle madri, dei padri, delle famiglie, dei ragazzi che manifestano perla difesa integrale della vita umana dal concepimento alla morte naturale.

La Marcia esiste serenamente e serenamente continuerà ad esistere finché Dio lo vorrà. Non è questa la sede per interrogarsi sugli insuccessi e sul sempre più evidente inabissamento del Movimento per la Vita tra logiche politiche e personalismi che per fortuna non hanno travolto il lavoro preziosissimo che decine di Centri Aiuto alla Vita svolgono ogni santo giorno su tutto il territorio nazionale.

La Marcia, per quel che ne sa chi scrive, non è mai stata contro questo o quello, è sempre stata e sempre sarà per la Vita, a protezione di chi non ha voce, senza se e senza ma, integralmente. Prova ne sia che il desolante – ripeto – desolante – pretesto del riferimento alla dichiarazione sui Pastori che sbagliano (dichiarazione che esiste dal 13 dicembre e solo tre settimane dopo Gigli ritiene di scrivere) non trova nessun riscontro nella realtà del corteo, cui da sempre partecipano persone che si riconoscono nel magistero di Francesco e persone che sono critiche, perché non è quella la sede in cui discutere ed evocare quelle questioni. Certo, difficilmente troverete alla Marcia qualcuno che annoveri Emma Bonino tra i grandi d’Italia: e speriamo che non ne troviate nessuno neppure nelle file del Movimento per la Vita.

Ho scritto anche troppo sulla non notizia, concentriamoci sulla notizia: il 19 maggio 2018 si va a Roma, a dare voce con forza, serenità e coerenza, a chi voce non ce l’ha.

