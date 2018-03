Accadeva oggi: quando la Vergine del Pilar restituì la gamba al mutilato

Connect on Linked in

Il 29 marzo 1640 la Santissima Vergine del Pilar restituisce a Miguel Juan Pellicier, di Calanda (Regno di Aragona), la gamba destra che gli era stata amputata nel 1637 e seppellita nel cimitero dell’ospedale.

Il miracolo, dopo gli esami dei chirurghi e un regolare processo, fu canonicamente approvato da Monsignor Pedro Apaolaza Ramírez, O.S.B., Arcivescovo di Saragozza, il 27 aprile 1641:

“Noi, Don Pietro de Apaolaza, per grazia di Dio e della Sede Apostolica Arcivescovo di Saragozza, Consigliere del Re, etc., […] considerate tutte queste e altre cose [i.e. ciò che è emerso dal processo canonico], con il consiglio degli infrascritti illustrissimi Dottori sia di Sacra Teologia, sia di Diritto Pontificio, affermiamo, pronunziamo e definiamo che a Miguel Juan Pellicier, nativo di Calanda, […] fu restituita miracolosamente la gamba destra che in precedenza gli era stata amputata; e che non è stato un fatto operato dalla natura, ma opera mirabile e miracolosa; e che si deve giudicare e tenere per miracolo […] perché si tratta di un vero prodigio […]. Pertanto lo ascriviamo tra i miracoli e come tale lo approviamo, dichiariamo e autorizziamo e così diciamo”.

Preghiera alla Vergine: Onnipotente e sempiterno Iddio, che in modo mirabile ci ha dato un aiuto celeste per mezzo della gloriosissima Madre del tuo Figlio: concedi, propizio, a noi che la veneriamo piamente sotto il titolo della Colonna, di essere protetti dal suo perpetuo ausilio. Per il medesimo nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, in unità con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

