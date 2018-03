[CINESPADA] “Boris”: cronaca agrodolce di un Paese irriformabile

Connect on Linked in

di Luca Fumagalli

Sono passati oltre dieci anni dalla prima stagione di Boris, serie Tv made in Italy che, in poco tempo, è diventata un fenomeno di culto soprattutto presso gli spettatori più giovani. Il dietro le quinte del mondo televisivo del Bel paese, rappresentato con ironia e sarcasmo, diventa in Boris una sorta di cartina tornasole del profondo malessere di una nazione tutta corruzione, raccomandazioni e inciuci. Il grandissimo share che ha la soap opera “Gli occhi del cuore”, paccottiglia indigeribile mal recitata e mal girata, sta lì, come un monumento, a testimoniare il fallimento culturale di un popolo.

Dopo tre stagioni, chiuse nel 2010, il 2011 è stato l’anno di uscita del film Boris, per la regia di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo.

Sulla falsariga della serie, lo spettatore si ritrova ancora una volta ad avere a che fare con René Ferretti (interpretato da uno strepitoso Francesco Pannofino) e la sua sgangherata troupe. Questa volta, però, il regista romano, per anni costretto a fare tanta brutta televisione, non ci sta più. Ora vuole fare il grande passo: girare il suo primo film. Per fortuna gli capita tra le mani una buona sceneggiatura, tratta dal libro bestseller “La Casta”, e anche la rete televisiva sembra interessata a finanziare il progetto. Con nuovi e blasonati collaboratori René è pronto a partire; ma, come prevedibile, le cose sin da subito non andranno per il verso giusto.

Il salto di Boris dal piccolo al grande schermo, da un pubblico di nicchia al grande pubblico, è singolarmente felice. La pellicola, con la sua delicatezza, con il suo umorismo fine, non annoia, intrattiene e invita lo spettatore, col sorriso sulle labbra, a confrontarsi con l’implacabilità di un sistema tanto marcio quanto impossibile da scalfire. Il cast di grande livello – che comprende, tra l’altro, Caterina Guzzanti, Luca Amorosino, Valerio Aprea, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi e Antonio Catania – è un valore aggiunto che dona profondità e spessore alla trama.

Boris si congeda quindi dal suo pubblico con un film cinico e godibile, che dice tutto quello che deve dire senza alcuna ipocrisia. Un finale da amaro in bocca regala allo spettatore la fastidiosa sensazione di essere finito in una trappola da cui è impossibile uscire: cinema e televisione, con il loro sottobosco di raccomandazioni politiche e incompetenza, sono infatti lo specchio fedele di un Paese sull’orlo del baratro.

