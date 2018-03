Cosa si intende per ‘intenzioni del Sommo Pontefice’?

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Capita spesso di pregare, ad esempio alla fine del Santo Rosario, per le “intenzioni del Sommo Pontefice”. E a volte capita di domandarsi: di quale Pontefice? Di quali intenzioni? Non stiamo forse pregando per l’ecumenismo?

No. Le “intenzioni del Sommo Pontefice” sono, secondo la Tradizione:

L’esaltazione della Chiesa, la propagazione della Fede, l’estirpazione delle eresie e degli scismi, la conversione dei peccatori, la pace e la concordia tra i Principi cristiani e gli altri bisogni della Società Cristiana

