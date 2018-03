L’Horror: logica conseguenza del mondo senza Dio

Nota di Radio Spada: con questo articolo il nostro redattore Charlie Bunga Banyangumuka inizia la sua collaborazione con il sito. (Piergiorgio Seveso)

di Charlie Bunga Banyangumuka

Trovandosi a dibattere con un certo mondo anticlericale, si incontra spesso l’obiezione secondo la quale la vita in una società atea e aconfessionale sia auspicabile e anzi da ricercare con sommo impegno ed

abnegazione. Nonostante un pagano di nome Marco Tullio Cicerone abbia ribadito :< Historia Magistra vitae>, la lezione del Novecento, con i suoi falsi idoli, pare non essere stata assorbita e il suo strascico di orrore viene

nascosto da coloro che si fanno alfieri del Laicismo.

In questo clima di conflitto, un inaspettato alleato giunge per il fedele che vuole confrontarsi con una realtà che, per età o per altri fattori, non ha potuto vedere con i propri occhi. La cinematografia ha sfornato infiniti

film a tema horror, alcuni dei veri capolavori, capaci di fornire ad un occhio attento un fedele spaccato della società odierna.

Innanzitutto l’assenza di Dio nel film horror, o la sua lontananza, è una caratteristica peculiare di simili pellicole. Solitamente si inizia con una situazione normale (come è percepita l’assenza di Dio nella società da

taluni), un mondo apparentemente tranquillo che però molto presto verrà sconvolto e capovolto da cima a fondo. I protagonisti, incapaci di fronteggiare da soli il pericolo, o soccomberanno nei modi più brutali o, in