[SEGNALAZIONE] Fiaccolata per la Vita sull’Isola Tiberina a Roma

Riceviamo e riportiamo:

“Il 22 maggio 1978 veniva approvata l’infame Legge 194, che ha permesso di uccidere centinaia di migliaia di persone nel ventre delle proprie madri in perfetta legalità.

Da oltre 20 anni il movimento politico cattolico Militia Christi si raduna all’Isola Tiberina a Roma, di fronte all’Ospedale Fatebenefratelli (dove questi omicidi non vengono praticati) per lanciare una corona di fiori sul Tevere in memoria dei tanti bambini abortiti scaricati nel fiume fino agli anni ’90 da cliniche e studi “medici” clandestini.

Si tratta della più longeva manifestazione pro-life della Capitale, che quest’anno vedrà anche la partecipazione di ProVita Onlus, dell’Associazione Famiglia Domani e degli Universitari per la Vita della città di Roma.

Tutti gli uomini di buona volontà che vogliono denunciare questa legge empia e sostenere la vita sono i benvenuti.

Non si può consentire che lo Stato Italiano rimanga Monte Taigeto: le nostre fiaccole arderanno in memoria dei tanti fratelli gettati nelle acque del Tevere ma al contempo testimonieranno la ferma volontà di porre fine a questo scempio.

Appuntamento sabato 24 marzo sull’Isola Tiberina, alle ore 18:00.

Terranno degli interventi il fondatore di Militia Christi, Fabrizio Lastei, ed il Presidente di ProVita, Toni Brandi.

Al termine della cerimonia, Don Marc Hausmann benedirà la corona di fiori per le piccole vittime dimenticate.”