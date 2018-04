[AI PIEDI DEL TRONO VUOTO] Non possumus arriva in Francia

Connect on Linked in

Ringraziamo il blog Milites Virginis Mariae per aver con tanta gentilezza e generosità pubblicizzato il saggio del nostro Pietro Ferrari. In omaggio agli amici francesi riproduciamo sine glossa il loro testo nella dolce lingua francese e lo segnaliamo ai nostri lettori a dimostrazione di come spesso basti attraversare il confine naturale delle Alpi perchè le nubi delle menti e dei cuori possano iniziare a diradarsi e si possa respirare l’aria cristallina della buona battaglia. A presto su questo blog per nuove puntate, senza fretta, di “Ai piedi del trono vuoto”.

« Si l’Esprit de Vérité est refusé ou rejeté, en Lui résistant, le fruit ne peut être que l’aveuglement de l’intellect » (P. Ferrari, Non Possumus)

« Il y a des gens de bonne foi et d’autres qui ont compris la situation que nous vivons, mais qui ont mis leurs « besoins pratiques » devant eux. Mais si l’Esprit de Vérité est refusé ou rejeté, en Lui résistant, le fruit ne peut être que l’aveuglement de l’intellect. L’ayant reçu, Il ne peut être trahi sans conséquences, qu’il y ait des paroisses « fraîches » et jeunes ou non. Les catholiques qui ont eu la grâce de comprendre ce qui se passe sont aujourd’hui appelés au choix parce que si la Vérité elle-même est contestée après avoir été connue, il y aura la punition pour avoir péché contre le Saint-Esprit. Rechercher presque exclusivement le confort (sacramentel par exemple) en réduisant la vérité pour nier a priori l’hypothèse de la vacance, rétrécir 260 Papes, deux millénaires de Magistère, le Concile Vatican I et la Vérité elle-même, n’est-ce pas compromettre le don de la Foi ? S’il y a un « nouveau magistère » en contradiction avec le vrai Magistère, et tout cela est montré, quelle attitude devrions-nous adopter face à cette démonstration ? L’agressivité, l’aversion ? La peur ? » Extrait de la Conclusion de Non Possumus – Indagine sulle deviazioni dottrinali e liturgiche a 50 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, Pietro Ferrari, 2ème édition, Cermenate 2018, éd. Radio Spada. Traduction faite par nos soins. * * * Venez, Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. V. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle.

R. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions : Ô Dieu, qui avez instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit, de comprendre et d’aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ses divines consolations. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

