[AI PIEDI DEL TRONO VUOTO] Non possumus in Francia: una nuova puntata

« (…) Du désordre ascétique causé par les jeux pyrotechniques de Medjugorje, Garabandal, etc. nous avons atteint une sorte de néo-quiétisme affamé d’apparitionisme : tout est fondé émotionnellement dans la nouvelle religion magique et œcuménique, dans laquelle la même hiérarchie post-conciliaire se trouve elle-même dépassée par des pseudo-voyants et des pseudo-mystiques très populaires. Du reste, les articles 1399 et 2318 du Code de Droit Canonique ont été abrogés, lesquels interdisaient la publication de livres et d’opuscules qui défendaient de nouvelles apparitions, révélations et prophéties non encore approuvées par l’Eglise : il est impossible de contenir la phénoménologie charismatique de la nouvelle religion.

Un autre exemple de la crise est le rituel de l’effusion de l’esprit d’origine pentecôtiste, répandu dans les milieux catholiques par le mouvement du renouveau charismatique, créant des réactions extravagantes, fruits de désordres psychiques ou démoniaques alors que le Saint-Esprit devrait pourtant faire régner l’ordre et la discrétion. Les pèlerinages faits à Medjugorje « parce que là, vous pouvez toujours voir Notre-Dame apparaître », presque à volonté, sont souvent organisés par ces groupes qui confondent l’ordre de la nature avec celui de la grâce, parce que vouloir sentir l’action de la grâce (non perceptible aux sens) signifie s’exposer à confondre la Foi avec le sentiment religieux, comme prétendre assister à des expériences surnaturelles revient à risquer de subir des tromperies démoniaques. Saint Vincent Ferrier, dans son Traité de la vie spirituelle, a d’ailleurs soutenu que : « Ceux qui veulent vivre dans la volonté de Dieu ne doivent pas désirer obtenir par l’oraison, contemplation ou autres œuvres de perfection, des visions, des révélations ou des sentiments surnaturels dépassant l’état ordinaire de ceux qui ont pour Dieu une crainte et un amour très sincères. Car un pareil désir ne peut venir que d’un fonds d’orgueil et de présomption, d’une curiosité vaine à l’égard de Dieu et d’une foi trop fragile. La grâce de Dieu abandonne l’âme prise de ce désir et la laisse tomber dans ces illusions et ces tentations du diable qui la séduisent en des visions et des révélations trompeuses. C’est la tentation la plus commune de notre temps. »

Extrait du chapitre 3 de Non Possumus – Indagine sulle deviazioni dottrinali e liturgiche a 50 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, Pietro Ferrari, 2ème édition, Cermenate 2018, éd. Radio Spada. Traduction faite par nos soins.

Venez, Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour.

V. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle.

R. Et vous renouvellerez la face de la terre.

Prions : Ô Dieu, qui avez instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit, de comprendre et d’aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ses divines consolations. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.