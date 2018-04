Carabinieri perquisiscono sede di RS per conto della Procura della Repubblica: indagato presidente Seveso

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

***

Questa mattina i Carabinieri hanno perquisito la sede legale delle Edizioni Radio Spada stilando per conto della Procura della Repubblica di Como un “verbale di perquisizione e sequestro“, in cui, tra le altre cose, il presidente di RS – Piergiorgio Seveso – viene indicato come “indagato“.

L’origine di questo atto? Una denuncia di Francesco Spano, ex-direttore dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per alcuni commenti (scritti da utenti) apparsi a suo riguardo sul nostro sito.

***

