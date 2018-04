[COMUNICATO STAMPA] Radio Spada inquisita, ecco perché (e come aiutarci)

Connect on Linked in

Ammettiamo che non ci stupisce, ma contro Radio Spada è avvenuto negli ultimi mesi uno spiegamento di forze che ha dello sproporzionato.

Come già ci era stato comunicato in via riservata a settembre, infatti, Piergiorgio Seveso è stato querelato da Francesco Spano, all’epoca direttore dell’Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR), emanazione del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito dell’accesa polemica innescatasi tra gli utenti e i commentatori del nostro blog con la pubblicazione di due articoli redazionali il 19 e 21 febbraio 2017.

La querela di Spano, poi dimessosi, ha provocato l’iscrizione di Seveso, presidente dell’Associazione e titolare del dominio internet, nel registro degli indagati e la perquisizione dei Carabinieri presso la sua abitazione in Cermenate, Como (sede legale di Radio Spada) nella mattinata di ieri lunedì 9 aprile. Ne avevamo dato notizia su queste pagine, a strettissimo giro.

Ma che cosa aveva scatenato le reazioni “della rete”, a cui Francesco Spano ha risposto adendo le vie legali? Al centro del vivace sdegno degli utenti di RS, concretizzatosi proprio in quei commenti ritenuti diffamatori da Spano, un fatto di cronaca che ebbe grande risalto all’epoca: la presunta opacità nella gestione UNAR dei fondi pubblici, che secondo un servizio televisivo ripreso da Radio Spada avrebbe finanziato anche circoli LGBT in cui si esercitava la prostituzione e si organizzavano “orge”.

Qui Seveso racconta con grande serenità la sua versione dei fatti.

Il nostro presidente, nonostante il fascicolo a suo carico, sarà in carica (e in forma) e presente all’annuale appuntamento a Reggio Emilia il 25 aprile, cui parteciperanno Saverio Gaeta (collaboratore storico di Radio Maria e delle Edizioni San Paolo), il prof. Massimo Viglione, docente, scrittore e polemista prolifico dal grande seguito sui social, il giornalista Alessandro Gnocchi (coautore del celebre libello antibergogliano “Questo Papa piace troppo”), il letterato e medico free-vax Paolo Gulisano, i sovranisti “auritiani” Luigi Copertino (autore di numerosi volumi di politica ed economia) e Pietro Ferrari (esperto di questioni monetarie), e molti altri ospiti.

Se quindi desiderate aiutarci, e molti di voi hanno già fatto pervenire con commovente generosità la propria solidarietà e disponibilità, anzitutto lo potete fare proprio partecipando alla nostra giornata e spargendo la voce tra i vostri contatti.

Qui, in formato pdf, il comunicato stampa dell’Associazione sull’accaduto.

