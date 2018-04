ESCLUSIVO: Astrologia, una questione controversa [link per il download]

Connect on Linked in

di Alessandro Guzzi

Questo breve saggio di Alessandro Guzzi, datato Novembre-Dicembre 2017, va ad integrare alcuni punti del suo bellissimo saggio “Trasformazione del Male” (Edizioni Radio Spada, 2017). Esso può essere considerato un’appendice al Terzo Capitolo, quello dedicato a due omelie di Jorge Bergoglio, specificamente alla parte dal titolo “Bergoglio e il serpente”. E’ qui disponibile in esclusiva per Radio Spada in formato pdf, è sufficiente cliccare sul link sottostante.

Questo saggio è comunque anche autosufficiente, e può essere d’interesse anche per chi non abbia ancora letto il libro: nel testo l’autore affronta il tema spinoso e controverso delle scienze astrologiche all’interno della storia della Chiesa. Al netto delle espressioni polemiche e della passione di parte, esso rappresenta uno stimolo vivo e interessante sul piano più alto dell’analisi storica e del dibattito su questo controverso tema di storia della Chiesa. E pur nel pieno ossequio alle decisioni disciplinari prese dalla Chiesa, autoritativamente intesa, in materia, non abbiamo voluto privarne i nostri lettori, consapevoli che vi possano essere analisi opposte e divergenti sul medesimo tema.



In questa fase stiamo sperimentando cosa significhi non avere più il Baluardo, la protezione della Chiesa cattolica e la grande confusione che questo generi sotto il cielo. Anzi oggi sappiamo cosa significhi avere in lei il garante più potente dell’evoluzione irrefrenabile del male. Le conseguenze sono dinanzi agli occhi di chi sappia vedere al di là della propaganda delle gazzette e della retorica tranquillizzante di un certo “normalismo” tradizionalista. (Piergiorgio Seveso)



Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet