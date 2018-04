Gente in strada a Damasco festeggia il successo della difesa aerea. Meno di 10 missili su 100 a bersaglio.

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

di Davide Romano

Damasco, 14 apr – Questa mattina molte persone sono scese in strada a Damasco per festeggiare il successo della difesa aerea siriana, che stando alle dichiarazioni ufficiali dell’esercito avrebbe abbattuto o neutralizzato più del 90% dei missili lanciati da Usa, Gran Bretagna e Francia. Anche lo stesso presidente Assad si è recato tranquillamente all’interno del proprio ufficio come testimonia questo video diffuso dalle reti siriane.

Come spiegano media vicini alle forze armate di Damasco, dei circa 100 missili da crociera lanciati contro bersagli “sensibili” (ma le fonti riportano anche missili caduti su siti abbandonati da anni) soprattutto nelle campagne di Damasco e Homs, meno di 10 hanno raggiunto i loro obiettivi. Anche due droni di piccole dimensioni sarebbero stati distrutti.

Alcuni video, come questo, che dimostrano l’abbattimento dei missili americani da parte della difesa siriana, sono stati diffusi.

