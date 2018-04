I Sette Salmi Penitenziali

Salmo 37 – Implorazione del peccatore in estremo pericolo



Signore, non castigarmi nel tuo sdegno,

non punirmi nella tua ira.

Le tue frecce mi hanno trafitto,

su di me è scesa la tua mano.

Per il tuo sdegno non c’è in me nulla di sano,

nulla è intatto nelle mie ossa per i miei peccati.

Le mie iniquità hanno superato il mio capo,

come carico pesante mi hanno oppresso.

Putride e fetide sono le mie piaghe

a causa della mia stoltezza.

Sono curvo e accasciato,

triste mi aggiro tutto il giorno.

I miei fianchi sono torturati,

in me non c’è nulla di sano.

Afflitto e sfinito all’estremo,

ruggisco per il fremito del mio cuore.

Signore, davanti a te ogni mio desiderio

e il mio gemito a te non è nascosto.

Palpita il mio cuore,

la forza mi abbandona,

si spegne la luce dei miei occhi.

Amici e compagni

si scostano dalle mie piaghe,

i miei vicini stanno a distanza.

Tende lacci chi attenta alla mia vita,

trama insidie chi cerca la mia rovina

e tutto il giorno medita inganni.

Io, come un sordo, non ascolto

e come un muto non apro la bocca;

sono come un uomo

che non sente e non risponde.

In te spero, Signore;

tu risponderai, Signore, mio Dio.

Ho detto: «Di me non godano,

contro di me non si vantino

quando il mio piede vacilla».

Poiché io sto per cadere

e ho sempre dinanzi la mia pena.

Ecco, confesso la mia colpa,

sono in ansia per il mio peccato.

I miei nemici sono vivi e forti

troppi mi odiano senza motivo,

mi pagano il bene col male,

mi accusano perché cerco il bene.

Non abbandonarmi, Signore,

Dio mio, da me non stare lontano;

accorri in mio aiuto,

Signore, mia salvezza.