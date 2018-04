Nasce il Comitato San Filippo Neri a Roma!

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Volentieri riceviamo e pubblichiamo il primo comunicato stampa di quest’iniziativa cattolica, che si propone di pregare in riparazione in occasione del venturo “Roma Pride”. [RS]

Comunicato Stampa n° 1.

Alla cortese attenzione delle redazioni interessate,

il neo costituito “Comitato San Filippo Neri”, ponendosi sotto la protezione dell’omonimo Santo, si propone di riunire tutti i cattolici di buona volontà per combattere la Buona Battaglia, per la maggior gloria di Dio e per il bene delle anime.

Il prossimo 9 giugno la città di Roma verrà nuovamente umiliata dal corteo omosessualista del “Roma Pride”.

Chiamiamo a raccolta tutti gli uomini e le donne di buon senso e li invitiamo alla mobilitazione.

Parallelamente allo spettacolo osceno che imbratterà la Città Santa, ci proponiamo di consolare i Sacri Cuori di Gesù e di Maria organizzando una processione in riparazione al pubblico scandalo d’impurità che dilagherà nelle strade.

Presto daremo ulteriori informazioni.

+ Ad maiorem Dei gloriam +

