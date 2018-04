[VITA EST MILITIA] Giuseppe Sanchez del Rio

Nota di Radio Spada; continua oggi, Domenica in Albis, questa rubrica radiospadista che durerà sino al compimento dell’Ottava di Pentecoste, dedicata all’esercizio del cattolicesimo militare e ai grandi condottieri cattolici. L’organizzazione della rubrica che ha richiesto circa tre mesi di lavoro (e della concomitante “esposizione” all’Università Cattolica del Sacro Cuore) è stata a cura di Carlo “Charlie” Banyangumuka, Mattia Spaggiari e Piergiorgio Seveso. A voi tutti, amati lettori, dall’intera redazione di Radio Spada l’augurio di un santo periodo pasquale. Buona lettura!

Giuseppe Sanchez del Rio

Nacque nel 1913 a Sahuayo, in Messico, ma la sua famiglia, assai devota, si trasferì molto presto a Guadalajara. Nel 1926 scoppiò la guerra cristera: la Lega nazionale per la difesa religiosa insorse contro la promulgazione da parte del Presidente socialista Plutarco Elías Calles di leggi che dimidiavano fortemente la libertà della Chiesa e mettevano a repentaglio la sussistenza del Culto divino (per esempio gli ordini religiosi furono sciolti ed i loro beni incamerati dallo Stato, il clero fu fortemente ridotto e statalizzato, ai pubblici impiegati fu chiesto di scegliere tra l’ateismo ed il licenziamento, fino ad arrivare alla totale clandestinità del culto). Il piccolo José volle seguire i suoi due fratelli più grandi nelle fila dell’esercito cattolico, ma fu rifiutato dal Generale Prudencio Mendoza per la sua giovane età; dopo ripetute insistenze riuscì tuttavia a farsi accettare come portabandiera e gli fu dato il nome di battaglia di “Tarcisius”. Durante uno scontro, nel 1928, il cavallo di Mendoza fu ucciso, e José gli prestò il suo per la fuga, venendo però così catturato dai nemici. Condotto prigioniero in una chiesa profanata e semidiruta, gli fu offerta la vita in cambio di un riscatto o dell’iscrizione all’accademia militare, che ne avrebbe fatto un soldato federale: ma il piccolo José rifiutò e sopportò la tortura; colse anzi un’occasione propizia per uccidere i polli che sacrilegamente erano stati lasciati razzolare per la chiesa. Non tentennò nemmeno di fronte alla vista dell’impiccagione del suo amico Lázaro e, quando toccò a lui di morire, gli furono scuojate le piante dei piedi e fu costretto a raggiungere in queste condizioni la fossa del cimitero ove sarebbe stato pugnalato e poi sepolto: ad ogni colpo infertogli anziché rinnegar la sua fede, come gli veniva chiesto, egli gridava “Viva Cristo Re”, fino a quando, l’ufficiale, spazientito, lo finì con un colpo di pistola. Prima di morire, José fece a tempo a tracciar per terra una croce con il suo sangue. La guerra cristera terminò nel 1929 grazie ad un inganno diplomatico orchestrato dal governo – ormai messo alle strette dai cristeros – e dall’ambasciatore americano, per cui s’arrivò ad un trattato che invano prometteva la libertà religiosa; in realtà le leggi anticattoliche rimasero tutte quante in vigore e le persecuzioni continuarono con estrema violenza, fino a suscitare un’ulteriore – sia pur più contenuta – rivolta. Solo il tempo valse a placare gli animi, ma non ancora a mutar la costituzione.

