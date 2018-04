[VITA EST MILITIA] San Luigi IX Re di Francia

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada; continua oggi, venerdì di Pasqua, questa rubrica radiospadista che durerà sino al compimento dell’Ottava di Pentecoste, dedicata all’esercizio del cattolicesimo militare e ai grandi condottieri cattolici. L’organizzazione della rubrica che ha richiesto circa tre mesi di lavoro (e della concomitante “esposizione” all’Università Cattolica del Sacro Cuore) è stata a cura di Carlo “Charlie” Banyangumuka, Mattia Spaggiari e Piergiorgio Seveso. A voi tutti, amati lettori, dall’intera redazione di Radio Spada l’augurio di un santo periodo pasquale. Buona lettura!

San Luigi IX

La Francia, essendo primizia della Chiesa, diede i natali a molti campioni della Fede che brillarono difendendola dalle insidie di Satana. Luigi nacque a Poissy il 25 aprile dell’anno 1214 da Bianca di Castilla e Luigi VIII di Francia. La prima cosa che si evince dalle cronache del tempo è la sua forte Fede maturata già durante la fanciullezza e una inusuale umiltà che lo faceva inginocchiare sulla fredda pietra durante il Sacrificio Eucaristico.

Divenuto re nel 1226, si dedicò innanzitutto a pacificare le contese con il francesi relative all’invasione della Normandia che Filippo Augusto, suo nonno, aveva strappato agli inglesi. La sua politica religiosa lo portò a confermare i privilegi ecclesiastici e ad incentivare lo studio della Teologia; fra le sue imprese “religiose” figura l’acquisto della Corona di Spine che il re volle deposta nella Saint Chapelle a Parigi.

Fervente cristiano e sostenitore delle crociate, guidò prima la Settima Crociata (1248-1254) la quale mirava ad alleggerire la pressione maomettana sulla Terrasanta attaccando le roccaforti islamiche in Egitto, dove , per inettitudine dei suoi sottoposti, fu catturato ad Al Mansura. Liberato, rimase in Medioriente per lungo tempo coordinando le offensive cristiane in Palestina. Ritornato in Francia, condusse infine l’Ottava Crociata con l’obiettivo di catturare Tunisi, battezzare il sultano Muhammad I e renderlo un alleato nella guerra contro l’Egitto. Partiti a luglio, giunsero nell’agosto del 1270 sotto le mura di Tunisi dove dissenteria e acque malsane falcidiarono la sua spedizione. Ammalatosi anche lui, morì il 25 agosto 1270 nel suo accampamento. Privati della sua leadership, i crociati tornarono mestamente indietro.

Puntate precedenti: San Kaleb di Axum

