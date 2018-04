[VITA EST MILITIA] Sant’Olaf II il coraggioso

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada; continua oggi, martedì di Pasqua, questa rubrica radiospadista che durerà sino al compimento dell’Ottava di Pentecoste, dedicata all’esercizio del cattolicesimo militare e ai grandi condottieri cattolici. L’organizzazione della rubrica che ha richiesto circa tre mesi di lavoro (e della concomitante “esposizione” all’Università Cattolica del Sacro Cuore) è stata a cura di Carlo “Charlie” Banyangumuka, Mattia Spaggiari e Piergiorgio Seveso. A voi tutti, amati lettori, dall’intera redazione di Radio Spada l’augurio di un santo periodo pasquale. Buona lettura!

Sant’Olaf II il Coraggioso

Nato pagano da due genitori imparentati con la casata regnante dei Bellachioma, Olaf di Norvegia era dunque imparentato col primo re dei Norvegesi, Harald Harfagre (si legge Horfagre). Spedito in Estonia sull’isola di Saremaa, combatté con successo contro i locali. Sempre lo stesso anno, il 1008, si recò nella Finlandia dove, per poco, non rimase ucciso in un’imboscata (Battaglia di Herdaler). Convertitosi durante i suoi viaggi in Inghilterra e Danimarca, venne battezzato a Rouen in Normandia e si dedicò ad evangelizzare l’interno del suo paese, ancora pagano e restio. Costruì chiese, spinse per la creazione della Diocesi di Nidaros, la prima in Norvegia e combatté anche in armi i pagani, sopprimendo rivolte anticristiane. Venne ordito un complotto contro di lui e fu costretto all’esilio a Kiev; durante il viaggio verso la Russia, soggiornò in Svezia dove si assicurò peraltro che i locali fossero battezzati.

Tornato in patria dopo due anni, nel 1030 dovette fronteggiare l’ultima battaglia contro i pagani. Nel campo attorno la fattoria di Stiklestad combattè per ore contro i ribelli contadini, legati alle tradizioni pagane. Venne colpito al ginocchio, poi al collo e infine al cuore e morì, compiendo il suo martirio adagiato su un enorme masso. Quando ciò avvenne, raccontano le Saghe, il cielo si oscurò per un’imprevista eclissi. Era il 29 luglio 1030.

Quando, l’anno dopo, venne aperta la sua bara, il corpo era incorrotto e capelli e unghie erano cresciuti.

Puntate precedenti: Kaleb di Axum

Sant’Alfredo re del Wessex

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet