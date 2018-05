[COMITATO S. FILIPPO NERI] Comunicato stampa n. 2

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Volentieri riceviamo e pubblichiamo il secondo comunicato stampa di quest’iniziativa cattolica, che si propone di pregare in riparazione in occasione del venturo “Roma Pride”. [RS]

Comunicato Stampa n° 2

Alla cortese attenzione delle Redazioni interessate.

Il Comitato San Filippo Neri è un Comitato composto da cattolici (senza ulteriori aggettivi). Dissociandosi pubblicamente dalla vergognosa sfilata politica organizzata dai militanti dei circoli omosessualisti, conferma per il 9 giugno la Processione in riparazione dello scandalo che oltraggerà, con la desolante complicità delle istituzioni, la Città Eterna.

Essendo il Gay Pride una pubblica apologia del peccato contro natura, esso richiede una risposta altrettanto pubblica volta a consolare l’afflitto Cuore di Gesù dalle ignominie esecrande che si compiranno quel giorno in odio a Lui, alla Chiesa e alla semplice ragione.

1) La volontà di riparare alla provocatoria sfilata organizzata dai circoli LGBT non è mossa dall’emotività o dalle singole opinioni dei suoi aderenti, ma dall’inequivocabile Dottrina della Chiesa compendiata nel Catechismo.

2) Il Comitato ha già ricevuto il supporto di diverse realtà cattoliche come Radio Spada, Militia Christi, Comitato Beata Giovanna Scopelli, Chiesa e post-concilio, Confederazione Triarii, e altri se ne stanno aggiungendo.

3) Riguardo i rapporti con la stampa, sono in fase di designazione alcuni portavoce, che saranno gli unici titolati a parlare in nome e per conto del Comitato San Filippo Neri. Ogni dichiarazione di altri membri o simpatizzanti andrà considerata a titolo esclusivamente personale.

4) La Processione è un atto liturgico, non una manifestazione politica. Sono sgradite e vietate sin da ora bandiere di gruppi politici, ideologiche, striscioni e tutto ciò che non sarebbe attinente una iniziativa di pubblica preghiera che, sottolineiamo nuovamente, è un atto religioso e non politico.

Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo un cordiale saluto, in Cristo Re e Maria Regina.

Roma, 7 maggio 2018

Comitato San Filippo Neri

