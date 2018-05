Connect on Linked in

In esclusiva per i lettori di RS, un breve saggio inedito di Andrea Sandri, che illustra tre interessantissimi quanto sconosciuti fenomeni di insorgenza cattolica, rispettivamente in terra scandinava, britannica e nordamericana. Sotto trovate il link per il download del saggio in formato pdf, in modo da renderne più agevole la fruizione. Grazie ad Andrea Sandri e buona lettura! [RS]

