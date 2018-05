[VITA EST MILITIA] Don Fernando Alvarez di Toledo, Duca d’Alba

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada; continua oggi, nella festa di San Pio V, questa rubrica radiospadista che durerà sino al compimento dell’Ottava di Pentecoste, dedicata all’esercizio del cattolicesimo militare e ai grandi condottieri cattolici. L’organizzazione della rubrica che ha richiesto circa tre mesi di lavoro (e della concomitante “esposizione” all’Università Cattolica del Sacro Cuore) è stata a cura di Carlo “Charlie” Banyangumuka, Mattia Spaggiari e Piergiorgio Seveso. A voi tutti, amati lettori, dall’intera redazione di Radio Spada l’augurio di un santo periodo pasquale. Buona lettura!

Fernando Alvarez de Toledo

Fernando nacque a Piedrahita, in Spagna, il 29 ottobre 1507.

Addestrato dal nonno Fadrique, combattè assieme all’Imperatore Carlo V a Pavia, nel 1525, e nell’assedio di Tunisi, nel 1535, partecipando attivamente alla conquista della roccaforte nordafricana. Divenuto ormai un generale di tutto rispetto, aiutò Carlo V durante la battaglia di Muhlberg dove insieme sconfissero l’empia Lega di Smalcalda, formata da principi luterani.

Divenuto infine Duca d’Alba (con questo titolo viene ricordato), divenne governatore dell’instabile provincia dei Paesi Bassi dove, senza un attimo di esitazione, diede prova di fede cattolica e di fermezza esemplare; in primis ricostituì il sistema delle tasse, sottraendo fondi ai ribelli olandesi. In seguito, rimilitarizzò l’Olanda costruendo fortificazioni e bastioni. La sua fama di generale lo precedeva: quando marciava verso una città, solitamente sparivano i leader protestanti, timorosi di finire o uccisi dalle sue truppe o condannati dai tribunali. Si scontrò pesantemente coi gueux, i predoni olandesi soprannominati “Pezzenti del Mare”. I suoi successi militari in diversi assedi (Harlem e Alkmaar) consentirono alla Spagna di riottenere il pieno controllo dei Paesi Bassi, anche se per poco. Rimpiazzato, il Duca di Ferro, così era chiamato il Duca d’Alba dai suoi nemici, venne spedito a sedare una rivolta in Portogallo. Riuscitoci, si ritirò infine morendo a 75 anni a Lisbona.

