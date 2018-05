[VITA EST MILITIA] Enrico III Lo Sfregiato, Duca di Guisa

Enrico III Lo Sfregiato, Duca di Guisa

Figlio primogenito del duca di Guisa Francesco I, Enrico nacque a Joinville, nel centro della Francia, il 31 dicembre 1550. Alla tenera età assistette al martirio del padre, ucciso a pistolettate dal capo protestante Jean de Poltrot de Mère. Tutta la dinastia dei Guisa fu una fucina di condottieri cattolici che si distinsero nelle battaglie contro il nascente problema protestante. Il capostipite, Claudio I di Guisa, condusse una gloriosa campagna militare nel 1525 annientando gli eserciti anabattisti. Suo figlio Francesco I, padre di Enrico, combattè vittoriosamente gli ugonotti a Dreux e Rouen prima di venire ucciso.

Voglioso di emulare le gesta del nonno e del padre, Enrico viaggiò per l’Europa dove divenne provetto nelle armi. Ormai adulto, tornò in patria dove si pose a capo della fazione cattolica contro quella ugonotta. Il 24 agosto 1572 si trovò a Parigi quando i cattolici sorpresero i leader protestanti, dando via ad una furiosa battaglia per le strade degenerata nella famosa Notte di San Bartolomeo, nella quale 30.000 fra cattolici e luterani persero la vita. In quella notte, Enrico vide morire il mandante dell’assassinio di suo padre, l’ammiraglio ugonotto Gaspare de Coligny, che venne giustiziato e precipitato dalla finestra della sua camera.