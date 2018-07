Perché tutti questi sacerdoti gay?

Connect on Linked in

di Roberto Dal Bosco

La domanda ce la dobbiamo porre. Perché i casi si sprecano davvero.

Un paio di settimane fa lo scandalo a Selva, nel Veronese: il sacerdote Giuliano Costalunga fugge con un uomo conosciuto all’Ospedale San Raffaele (da cosa si curavano?). Lo «sposa» alle Canarie – le TV mostrano un video allucinante con sua madre che lo porta all’ «altare» – e poi torna in patria per rendere pubblica la follia e farla digerire alla Chiesa. Il Vescovo Zenti ci casca pure: dovrebbe ringhiargli ma invece alla storia viene consegnata una foto in cui il successore degli apostoli in terra scaligera abbraccia il sacerdote sodomita.

Risultato il titolo sul giornale: «Adesso sogno un figlio».

Negli USA prende sempre più quota il caso del Cardinale Theodore E. McCarrick. Si tratta del più potente caso di omosessualità (e pedofilia) nella gerarchia cattolica: mai prima d’ora un Cardinale era stato sollevato dall’incarico dalla Santa Chiesa, anche se, a quanto consta, non ancora è stato «sberrettato», cosa che invece magari rischiano Burke e i dubitatores sopravvissuti (pochi).

Casi rivoltanti

La storia di McCarrick è piuttosto rivoltante: si portava i seminaristi alle partite di baseball, dove li faceva sedere vicino ad Henry Kissinger in modo da farli sentire importanti. Poi abusava di loro in un appartamento sopra un ospedale, in viaggi a Puerto Rico, o in un campeggio a Eldred (Stato di Nuova York) dove li sodomizzava in serie. «Tu sei il prossimo!», disse ad un seminarista che lo sorprese mentre era in intimità contronaturale con un altro).

Alla sequela di seminaristi e di chierichetti (di sedici anni), le recentissime cronache hanno aggiunto la tragedia di un bambino di 11 anni, per il quale McCarrick era amico di famiglia, molestato poi per 20 anni filati.

Molti sapevano, le denunzie tra il 1994 e il 2008 furono numerose. Invece McCarrick fece una carriera pazzesca, venne eletto arcivescovo di Newark, quindi arcivescovo della capitale Washington D.C., infine Wojtyla lo creò cardinale.

C’è il caso del parroco di Brooklyn padre Peter Miqueli, che ruba un milione di dollari alla parrocchia, vi assume il suo amante culturista per poi dar sfogo alle perversioni più oscene: tra droghe, bottiglie di scotch da 300 dollari, e una casa nel New Jersey comprata per diventare una sorta di tempio sadomasochista. La fidanzata dell’amante del sacerdote dichiara che il suo ragazzo «usava padre Miqueli come una toilette».

[…]

E poi ancora: qualcuno ricorda Don Seppia? E il dossier dell’avvocato escort di più di 1000 pagine? E il Rave party per preti gay? E lo scandalo dei carmelitani scalzi? E l’abate pederasta a Montecassino?

Quanto potremmo andare avanti ancora?

Ribaltiamo la domanda al lettore: quanti sacerdoti effeminati vi è capitato di vedere?

Poniamoci sul serio la domanda: perché la chiesa [abbiamo messo la minuscola, ndr] è così piena di omosessuali?

«Il godimento nel poter dominare gli altri»

A dare una risposta plausibile ci ha provato uno psicoanalista di origine olandese, Gerard J. M. van den Aardweg.

Van der Aardweg è peraltro quello che dichiarò pubblicamente che una «ispirazione omosessuale è soggiacente alla Relazione Provvisoria

del Sinodo Episcopale sulla famiglia, tenutosi nell’ottobre 2014».

Una tesi condivisa anche sulle pagine di Riscossa Cristiana e spiegata con forza da Elisabetta Frezza: la questione dei divorziati risposati, al Sinodo e nell’Amoris Laetitia, era solo uno specchietto per le allodole, un diversivo. La vera manovra riguardava invece lo sdoganamento della sodomia.

Van der Aardweg ha scritto un libro illuminante, The Battle for Normality: A Guide for (Self-) Therapy for Homosexuality (1997). A pubblicarlo è Ignatius Press, una casa editrice cattolica conservatrice di San Francisco, il cui personale organizza peraltro ogni anno la fortunata Walk for Life, una sorta Marcia per la Vita nella Costa Ovest degli Stati Uniti che si tiene ogni gennaio proprio nella capitale mondiale dell’omosessualismo.

Il dottor Aardweg scrive con grande chiarezza.

Alla domanda sul perché «così tanti protestanti e cattolici omosessuali» siano «interessati alla teologia» e «perché non di rado vogliono essere ministri e sacerdoti», van den Aardweg indica «il loro infantile bisogno di simpatia e contatto» e «il godimento nel poter dominare gli altri».

«Questi interessi derivano in gran parte, quindi, da un’immaginazione infantile egocentrica e hanno poco a che fare con i contenuti oggettivi della Fede Cristiana. Ciò che alcuni omosessuali considerano la loro “chiamata” al sacerdozio è un’attrazione per uno stile di vita emotivamente gratificante, ma egocentrico».

Il lavoro del sacerdote, insomma, è scelto dall’omossessuale per coprire determinate pulsioni egoiche, più che essere una vera e propria chiamata a servire il divino: è l’esatto contrario del servizio di Dio, è il servizio dell’io.

La falsa chiamata e la distruzione del Padre

«Queste sono vocazioni autoimmaginate o “false” [che] tendono a creare una sottocultura omosessuale all’interno delle chiese. Lì rappresentano indubbiamente una sottile minaccia per l’ortodossia e minano l’unità della Chiesa con l’abitudine di formare cricche sovversive che non si sentono responsabili verso la comunità ufficiale della Chiesa… Altrimenti, generalmente mancano sull’equilibrio e sulla forza di carattere necessaria per dare una guida paterna» (p. 86).

Tali sacerdoti non sono «padri», né lo possono diventare: sono solo membri di gang di pervertiti che più che guidare il gregge lo vogliono, forse in uno strano atto di nevrotica vendetta, pervertire.

Il «padre», l’uomo a cui affidare la guida, è per l’esattezza quello che è venuto a mancare nello sviluppo psichico di tanti omosessuali. Non è quindi una coincidenza il fatto che proprio la figura di Dio Padre sia oggetto di un attacco senza requie da parte dei teologi modernisti.

Il Padre, del resto, è il bersaglio principale del Caduto, che con evidenza sa scegliersi bene gli alleati sulla terra.

Ma continuiamo con l’analisi dello studioso olandese.

«Gli omosessuali – scrive van den Aardweg – possono cercare o promuovere situazioni in cui possono sperimentare se stessi come eroi tragici. Le loro fantasie suicidarie assumono talvolta la forma di drammatiche “proteste” contro gli altri» (p. 64).

Davanti a questa semplice osservazione si possono comprendere, d’un tratto, tantissime cose: la preminenza dell’omosessualità fra gli uomini di teatro.

E che cos’è un sacerdote se non un eroe tragico, un uomo che si fa vertice dell’attenzione drammatica di tutto un popolo?

Quanto alle fantasie suicidarie: quanto spesso abbiamo sentito delle minacce di quei seminaristi che, rifiutati da quei pochi seminari che ancora rifiutano gli invertiti, estorcono con la minaccia di suicidio l’ordinazione?

Cricche sovversive

Tuttavia, torniamo un secondo a quanto Van der Aardweg scrive sulle «cricche sovversive» che l’omosessuale divenuto sacerdote pare voler formare per automatismo psicosociale.

Cioè: il prete invertito va diretto a fare parte della sua lobby.

Nel suo saggio sulla «Omoeresia», Padre Dariusz Oko, sacerdote dell’Arcidiocesi di Cracovia e Assistant Professor presso la Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia, scriveva che i sacerdoti omosessuali «sanno bene (…) che possono essere esposti e imbarazzati, quindi si proteggono reciprocamente offrendo un sostegno reciproco. Costruiscono relazioni informali che ricordano una cricca o addirittura la mafia, mirano a tenere in particolare quelle posizioni che offrono potere e denaro. Quando raggiungono una posizione decisionale, cercano di promuovere e promuovere soprattutto quelli la cui natura è simile alla loro, o almeno che sono noti per essere troppo deboli per opporvisi. In questo modo, le posizioni guida nella Chiesa possono essere detenute da persone che soffrono di profonde ferite interne».

Proprio così: i malati hanno ora il comando della Chiesa.

«Una specie di setta segreta»

«Non posso confutare l’affermazione che esiste un network omosessuale» disse al quotidiano svizzero Schweiz am Sonntag l’ex kommandant Elmar Theodor Mäder, che ha prestato servizio nella Guardia Svizzera per dieci lunghi anni (1998-2008). «Un ambiente di lavoro in cui la stragrande maggioranza è costituita da uomini non sposati è di per sé una calamita per gli omosessuali, che cerchino consciamente o inconsciamente di seguire l’impulso. La Curia romana è certamente di questo tipo di ambiente. Così come non sorprende che i pedofili si possano trovare in molti ambienti come scuole o società sportive».

Le affermazioni dell’ex Guardia Svizzera divengono quindi esplosive quanto inquietanti: «Ho imparato che molti omosessuali tendono ad essere leali l’uno con l’altro piuttosto che con altre persone o istituzioni. Se questa lealtà arriva al punto di diventare un network, o anche una specie di società segreta, allora secondo me non potrebbe essere più tollerata. Mi sembra che in Vaticano ci siano persone con ruoli decisivi che in questo momento la pensino in questi modo».

Che comandi la mafia gay in Vaticano, che essa terrorizzi e manipoli chiunque, financo il vertice della Chiesa (che appena eletto ammise davanti ad un gruppo di sudamericani l’esistenza della lobby sodomita) dubbio non può esservene alcuno.

È certo qualcosa di autoevidente in un’era in cui un Monsignore finito sulla copertina di un settimanale come «Prelato della lobby gay», scandalo dopo scandalo, invece che essere allontanato viene premiato da Bergoglio con un ruolo di responsabilità allo IOR, che, a differenza di quello di uno come – nome a caso – il Cardinale Pell, pare essere inscalfibile dalle miriadi di scandali che hanno toccato l’istituto in questi anni.

Gli orrori di Santa Marta

Per chi non avesse capito di chi parliamo, è Battista Ricca, l’uomo per cui Bergoglio disse «chi sono io per giudicare?». Sì, la domanda della giornalista brasiliana Ilze Scamparini, posta nel famoso volo di ritorno dalla GMG a Rio de Janeiro (2013), riguardava Ricca, non gli omosessuali in generale: la volontà di coprirlo è tale che ogni vecchio pudore ecclesiastico può essere gettato alle ortiche.

Ricca, come noto, è il direttore di Santa Marta, la residenza eletta da Bergoglio come sua casa. Un luogo attorno a cui talvolta accadono cose brutte e inspiegabili: Miriam Wuolou, 34 anni, italiana, originaria dell’Eritrea, receptionist di Santa Marta, viene trovata priva di vita nel suo appartamento romano. Il cadavere rinvenuto dai carabinieri «era quasi in stato di decomposizione». Miriam era incinta al settimo mese: i morti quindi sono due. I giornali parlano di diabete. Qualcuno poi aggiunge che il figlio probabilmente era di un addetto alla sicurezza del Vaticano, che però al momento della morte era in viaggio in Messico con Bergoglio.

«Perchè – si chiedono gli investigatori – nonostante Miriam fosse malata di diabete e in gravidanza, non aveva qualche parente o comunque qualcuno che la assistesse? Come mai i familiari hanno fatto passare alcuni giorni prima di dare l’allarme della sua scomparsa?»

Il mistero rimane, così come una certezza. In Vaticano, su questo come su mille altri enigmi, c’è quella cosa chiamata omertà.

Sappiamo bene ora anche di quale mafia si tratta.

Fonte

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet