Radio Spada in Francia: Luca Fumagalli al Chavagnes International College

Una notizia veramente magnifica che proviene dalla Francia.

Giovedì 2 Agosto 2018 alle ore 9.30, Luca Fumagalli della redazione di RS interverrà a Nantes al convegno agostano del Chavagnes International College “Europe and the Faith: an inter-disciplinary Catholic conference” con una sua relazione in inglese dal titolo “Dalla Decadenza alla Distopia: le profezie sacerdotali di Robert Hugh Benson e John Gray”. Alle prestigiose giornate di studi, cui assisteranno i giovani studenti del collegio maschile, parteciperanno alcuni importanti cultori e studiosi di letteratura cattolica inglese.

Il convegno durerà dal 30 Luglio al 3 Agosto 2018 e il nostro Luca Fumagalli avrà modo di intrattenersi lungamente con studiosi e studenti, illustrando lo spirito e le potenzialità del sito radiospadista e della sua casa editrice. Il carissimo Luca Fumagalli pubblicherà poi sul sito la sua conferenza e una breve relazione su queste giornate. Molti calorosi incoraggiamenti e vivi complimenti da parte di tutta la redazione di Radio Spada.

Fonte: http://chavagnes.org/conferences/programme-for-august-2018-conference/

