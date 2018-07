[SEGNALAZIONE LIBRARIA] Fidanzati e sposi sulla via del Paradiso

Connect on Linked in

a cura di Luca Fumagalli

Fidanzati e sposi sulla via del Paradiso, di Isidoro d’Anna, è un agile libretto che parla dell’amore, del matrimonio e della famiglia, per riscoprire quelle verità che sono troppo spesso ignorate.

Oggi la famiglia, oltre a essere in crisi al suo interno, subisce attacchi da ogni parte. E’ dunque necessario, allora, mostrare al mondo la bellezza, la sacralità e la grandezza del matrimonio cattolico. E non si trascura nessuno, ma anche per chi si trova nella convivenza, o è divorziato e risposato, c’è uno sguardo amichevole, una via della fedeltà che porta in Paradiso.

Quando si annuncia tutto questo, non è più la voce di un solo uomo. È la voce della Chiesa viva, Madre e Maestra, e dell’intera civiltà cristiana. È il tesoro che la Chiesa ha ricevuto dal Cielo per donarlo agli uomini, generazione dopo generazione, Pontefice dopo Pontefice, Santo dopo Santo. Ed è il tesoro che Isidoro d’Anna offre ai lettori, scrivendo in uno stile semplice, facile da capire, come parlando a degli amici.

Fidanzati e sposi sulla via del Paradiso è dunque un libro da leggere e diffondere. Potrà fare tanto bene, perché non esprime opinioni personali ma dona quella Verità cristiana, oggettiva e universale, che rende gli uomini liberi e felici.

Il libro: Isidoro d’Anna, Fidanzati e sposi sulla via del Paradiso, Youcanprint, Tricase, 2018, 100 pagine, Euro 9 (in formato e-book 1, 99 Euro).

Link all’acquisto Amazon: https://www.amazon.it/Fidanzati-sposi-sulla-via-Paradiso-ebook/dp/B07DLKC1XZ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531291353&sr=8-1&keywords=Fidanzati+e+sposi+sulla+via+del+Paradiso

