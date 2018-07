[SPADAFASHION] 14 imperdonabili errori di stile (e come rimediarvi)

Connect on Linked in

Suggerimenti per salvaguardare modestia, buon gusto e femminilità e per sopperire alla loro mancanza, o alla mancanza di specchi. [RS]

Alzi la mano chi non ha mai fatto scivoloni in fatto di abbigliamento! E non mi riferisco a look inappropriati o immodesti, ma ad autentici errori/orrori commessi in perfetta buona fede o addirittura seguendo (o scimmiottando) mode e tendenze viste nelle vetrine o lanciate da qualche influencer.

La puntata di oggi sarà dunque dedicata a 14 bucce di banana su cui non sarete più autorizzate a sdrucciolare. E, nella mia magnanimità, ho anche provato a formulare qualche suggerimento per rimediarvi.

1. La gonna di jeans dritta

Un grande classico, con il quale l’effetto “boiler” è dietro l’angolo. Se infatti non vestite una chimerica 38-40, o se non siete delle donne di bellezza così sfolgorante da potervi permettere anche il sacco di juta come outfit, la gonna di jeans a tubino – rigida e incapace di valorizzare adeguatamente la figura – vi farà apparire degli scaldabagni coi piedi. L’effetto sarà tragicamente aggravato da sneakers, ballerine, UGG o ankle boots, calze coprenti e capispalla non modellati. Fatemi un favore e lanciate dalla finestra la vostra gonna-cisterna, oppure portatela da una sarta e trasformatela in gonna a ruota (che sta bene a TUTTE).

Come rimediare:

2. L’intimo a vista

Le ultime tendenze sdoganano l’intimo “bello” (ossia le bralette di pizzo) come sottogiacca a vista. Ma se non volete sembrare uscite (malamente) dal Moulin Rouge, evitate.

Come rimediare:

3. Gli stivaletti alla caviglia

Li ho odiati lungamente. Poi ne ho comprato un paio, anni fa, che sembrava anticipare i chelsea boots di adesso: erano privi di tacco, di pelle morbida e drappeggiata e, pur nascondendo la caviglia, non appesantivano troppo la gamba ed avevano una bella punta affusolata. Ma l’effetto, specie con le gonne midi, è comunque diventato migliore da quando ho acquistato un paio (destinato a sostituire il precedente) dotato di un bel tacco alto, largo e comodo. Morale, è una calzatura che a dispetto del successo non valorizza affatto… a meno che non siano rispettate certe condizioni.

Come rimediare:

4. La gonna a matita

Anche questo è un grande classico, ma… decisamente non per tutte.

Come rimediare:

5. Balze e volant

Non siete torte nuziali e non avete 4 anni. Le balze sulle gonne vanno dosate con cautela perché spezzano la figura e la allargano; volant e ruches, dal canto loro, aggiungono volume e pertanto vanno posizionati strategicamente.

Come rimediare:

6. Le ballerine

Non equivochiamo, io le adoro, ma vanno scelte con oculatezza. La punta rotonda, infatti, fa apparire il piede più largo, la gamba tozza e la figura più bassa e goffa.

Come rimediare:

7. Le sneakers enormi (c.d. ugly sneakers)

Un po’ Fornarina dei bei tempi andati, un po’ antinfortunistiche, un po’ scarponi da trekking, faranno tanta tendenza ma fanno anche tanta pena.

Come rimediare:

8. I c.d. cropped pants

Si tratta di pantaloni larghi, che non arrivano alla caviglia. A seconda della linea possono essere denominati “culottes”.Non li amo affatto, soprattutto perché è difficile stiano bene: possono rendere la figura goffa e tozza, allargare i fianchi e far sembrare più in carne di quanto si sia.

Come rimediare:

9. I c.d. crop top

Li abbiamo dovuti sopportare per stagioni, specie addosso a teenagers ormonali che i genitori lasciavano uscire di casa poco più che in mutande. Ora speriamo che le 13enni tornino alle magliette oversize dei cari vecchi anni ’90 e cestiniamo questi piccoli capolavori di immodestia che obbligavano tutti a contemplare ombelichi per la strada.

Come rimediare:

10. Le mini-zeppe

Se non siete più bambine, direi che è il caso di salutare le penose “zeppine” che fanno molto “vorrei ma non posso”. La zeppa nasce per potersi permettere l’altezza di un tacco, senza il disagio del tacco medesimo; pertanto, una zeppa di 3-5 cm. è del tutto priva di senso, per quanto leggiadra la calzatura possa essere. Apparirete naif.

Come rimediare:

11. Il giubbotto di jeans

Altro grandissimo classico che può stare molto bene oppure molto male. Se non è della nostra taglia, se non è avvitato o se noi non siamo propriamente delle ninfe, sembrerà esploderci addosso, acquisirà la leggiadria di una scatola e il nostro busto sembrerà un armadietto. Come rimediare:

12. I gilet sportivi

Lasciateli, vi prego, alle vostre attività fisiche all’aria aperta, alle passeggiate in montagna, alla barca a vela: in città si richiede qualcosa di un po’ più curato.

Come rimediare:

13. Le gonne zingaresche e stropicciate

No, non sembrerete romanticamente bohémien, ma uscite da un campo rom.

Come rimediare:

13. Le scarpe sporche, rovinate e non lucidate

Per quanto possiamo essere affezionate a un paio di scarpe, arriva il momento di buttarle via. Ma questo momento sarà ritardato se avremo la cura di pulirle e ingrassarle a tempo debito. Non c’è scusa, infatti, per uscire di casa con calzature che gridano vendetta: è come andare in giro scalzi.

14. I sandali… volgari

Non mi riferisco a sabot di plexiglass o a robe di vernice con plateau vertiginosi, che lasciamo alle signorine che passeggiano, ma ai sandali con fascia larga “a tutto piede”, apparentemente inoffensivi e magari anche comodi.

Come rimediare:

