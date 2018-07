[SUMMER PRIDE] 2° comunicato stampa del Comitato B. G. Scopelli

Connect on Linked in

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. [RS]

Alla cortese attenzione di tutte le Redazioni interessate

Il Comitato “Beata Giovanna Scopelli” rende note alcune importanti novità:

1) La Processione di Riparazione allo scandalo del “Summer Pride” partirà, sabato 28 luglio alle ore 10:30, da Piazza Mazzini. Rendiamo nota, in allegato, la locandina ufficiale della Processione.

2) Di recente, Sua Eccellenza Mons. Francesco Lambiasi ha risposto alla nostra comunicazione dove si faceva presente che, anche quest’anno, si sarebbe ripetuta la Processione. Nella sua lettera, il Vescovo di Rimini condanna aspramente il Summer Pride, ma offre una visione che a molti non è piaciuta. Segnaliamo a tal proposito l’editoriale scritto dal vaticanista Marco Tosatti su La Nuova Bussola Quotidiana:

http://www.lanuovabq.it/it/ non-condivido-ma-se-il- vescovo-legittima-i-gay-pride

3) Segnaliamo anche l’appoggio ufficiale e pubblico dato dal Popolo della Famiglia riminese al nostro comitato, che contribuisce a far capire come non vi sia nessuno “legittimo diritto” da ottenere, ma solo un gravissimo attacco alla famiglia naturale fondata fra uomo e donna. Ringraziamo i genitori e i referenti del Popolo della Famiglia per la ferma condanna al gay pride, ricordando, come giustamente hanno fatto anche loro, che la nostra Processione ha il carattere meramente religioso e non politico.

http://www.riminitoday.it/ politica/gay-omosessuali- popolo-della-famiglia-contro- il-patrocinio-del-comune-di- rimini-al-summer-pride.html

4) Invitiamo fin da ora tutti i fedeli laici, ma anche i sacerdoti, i religiosi, le religiose, a prender parte a questo importante momento di preghiera per affermare la regalità sociale di Nostro Signore Gesù Cristo.

Per informazioni rivolgersi ai nostri portavoce:

‭335 5611998‬

3934825963

Comitato “Beata Giovanna Scopelli”

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet