Death Note & Radio Spada

Nota di Radio Spada: come in una maestosa orchestra che dona voce alla meraviglia della cultura cattolica, in Radio Spada si alternano i timbri, le coloriture, i movimenti, le partiture. Oggi tocca a Simone Gambini con la sua prosa brillante, appassionata ed eccentrica portare un piccolo e interessante contributo all’apologetica cattolica, con un curioso e al contempo illuminante confronto tra Radio Spada e un noto manga giapponese. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

di Simone P.B. Gambini Bolchi

“Non importa quanto tu sia dotato, da solo non potrai mai cambiare il mondo. Ma è proprio questo che lo rende un posto così meraviglioso.(L)”

A volte i manga ci insegnano qualcosa…e questa volta credo di aver intravisto un curioso parallelismo tra Death Note e la nostra simpatica e pluridiscussa ( tanto in positivo quanto in negativo) piccola casa editrice.

Death Note è un libro che permette, a chiunque scriva il nome di una persona di cui conosca il viso, di farla morire nei modi più disparati. Per questo motivo alcuni vorrebbero usarlo per fare giustizia contro i malvagi o per eliminare degli avversari, altri distruggerlo per impedire che esso divenga strumento per una immane carneficina. ( Esso rende vero il detto, ne uccide più la penna che la spada).

Lo stesso sembra valere per Radio Spada. Tra i suoi lettori ci sono, infatti, alcuni che vorrebbero eliminarla poichè considerata la fonte del male e altri che vorrebbero che essa “distrugga” il politicamente e il religiosamente corretto”.

Ovviamente questa è, come nel manga, pura fantasia…eppure qualcuno ci crede davvero.

Per coloro che la ritengono uno strumento utile, essa come il Death Note, provoca, come una spada, una divisione netta tra bene e male, tra moralità e immoralità tentando di fornire nullapiù, che una visione differente e in parte Cattolica, rispetto al pensiero dominante.

Nelle mani giuste, essa diventa uno strumento prezioso per l’edificazione di un mondo migliore e più conforme alla Legge di Dio.

Light/Kira, il protagonista del manga-anime è, come gli allora fondatori di RS, uno studente modello che sogna un mondo migliore per sé e per tutto il genere umano, ove la giustizia trionfi sempre sul crimine. Un giorno trova un libro nero con delle regole che permettono a chiunque scriva il nome di un individuo di cui conosca anche il volto, di stabilirne le modalità di morte. Egli inizia così a realizzare quello che per molte persone è un segreto e morboso desiderio, ossia eliminare i malvagi nel mondo. Ed ecco che in pochi giorni, alcuni tra i più pericolosi criminali al mondo vengono spazzati via. Light che nel manga viene identificato sia come un giustiziere, sia come un ipotetico Messia che toglie il peccato dal mondo, ha per alter ego un altro giovane ragazzo, L, che collaborando con le forze dell’ordine di tutto il mondo, tenterà di fermarlo.

Radio Spada incarna entrambi i personaggi, esattamente come i suoi detrattori e sostenitori.

Del resto Light e L, sono presenti in tutti noi. Se da una parte desideriamo eliminare cattivi, dall’altro ci rendiamo conto che così facendo saremmo esattamente come loro.

Giustizia e Perdono sono due colonne portanti sia di Death Note, sia anche della Fede sostenuta da RS, ossia quella Cattolica integrale.

Non a caso, nel manga il Cristianesimo riveste, unitamente ad una piccola parte della filosofia nipponica, la parte dominante.

Tsugumi Ohba e Takeshi Obata hanno infatti scritto e disegnato un’ infinità di riferimenti Cattolici:è sufficiente aver preso in mano anche un solo numero del manga per aver notato la presenza di elementi fortemente correlati alla Cristianità, a partire dalla croce cristiana che è immagine ricorrente nell’arco della narrazione.

Ciascuna delle tredici illustrazioni di copertina ha sullo sfondo delle croci, fino a giungere al tripudio di un finale cristologico, con Light Yagami, il protagonista, crocifisso come un nuovo Cristo.

Fanno da contorno inoltre richiami a dipinti, statue ed elementi iconografici della fede Cristiana; elementi portati anche a livello auditivo nell’anime, grazie alla soundtrack titolata Kyrie, che recita l’elegia del Kyrie eleison e il canto del Dies Irae durante la cattura del presunto Kira.

Un espediente che porta a entrare nel clima mistico è anche la continua ripetizione di alcuni elementi: si pensi alla ripetizione, sempre con le stesse identiche parole (quasi paragonabili ai certa verba dell’antica Roma!), che spiegano il funzionamento del Death Note, durante ogni episodio dell’anime… Il tutto riconduce alla ciclicità e ridondanza delle invocazioni, e delle orazioni in genere.

Ritengo perciò che Death Note e Radio Spada siano quindi due realtà molto simili, adatte non solo ad un pubblico Cattolico e giovanile, ma anche, per via di alcuni contenuti, idonei e visionabili con l’ausilio di un pubblico adulto o adatto a capire che la realtà che ci circonda non è sempre caritatevole, ma come una rosa, pur essendo molto bella, presenta delle spine assai pericolose che bisogna conoscere e vedere, e allo stesso tempo evitare se non ci si vuole fare del male.

I puritani invece, similmente ad alcuni atteggiamenti di L, pensano che certi argomenti non si debbano conoscere o segnalare, poiché il mondo moderno è cattivo e per questo bisogna vivere al sicuro, lontano da certe realtà, meglio se ” sotto una campana di vetro”. Cristo invece ci invita ad avere coraggio e ad andare ovunque, a testimoniarlo con coraggio nei vari ambienti lavorativi e mondani, a diventare magari una piccola candela che illumini le stanze buie della civiltà in cui viviamo quotidianamente.

A coloro dunque che criticano spesso il lavoro degli amici radiospadisti, dedico una frase dello stesso L con una piccola postilla

“Guarda che se si mangia utilizzando la testa non s’ingrassa. Anche se si mangiano i dolci. (L)…

però presto o tardi le carie ti faranno venire un gran mal di denti”.