[GLORIE DEL CARDINALATO] S.E.R. Philippe d’Alencon de Valois (1338-1397)

Nato nel 1338 da famiglia reale, figlio di Carlo II il Magnanimo, conte di Alencon. DIede fin da giovinetto saggi di indole virtuosa e di sublime ingegno. Eletto vescovo di Beauvais l’8 giugno 1356, prese possesso della sede episcopale il 24 marzo 1357. Arcivescovo di Reims il 3 giugno 1359, prese possesso della sede il 9 maggio 1362. Fu nominato patriarca latino di Gerusalemme il 27 agosto 1375.



Fu uno dei pochi alti prelati francesi a schierarsi contro lo scisma e l’antipapa Clemente VII, ribadendo la sua fedeltà assoluta a Papa Urbano VI Prignano e fu da lui creato cardinale, appena quarantenne, nel grande concistoro del 18 settembre 1378. Legato nelle Fiandre nel 1379, governatore di Spoleto nell’estate del 1380, amministratore del patriarcato di Aquileia dal 1381 al 1386, entrò in armi in Aquileia in seguito ai gravi disordini tra abitanti di Udine e di Cividale. Legato in Germania nel 1389, non partecipò al conclave che elesse Bonifacio IX, tornò a Roma il 4 marzo 1390. Partecipò al processo di canonizzazione di Santa Brigida di Svezia. Decano del Sacro Collegio nel febbraio 1394, scrisse più volte all’Università di Parigi per la composizione dello scisma. Morì il 16 agosto 1397 e fu sepolto in un magnifico mausoleo nella chiesa di Santa Maria in Trastevere.

a cura di Piergiorgio Seveso

Figure già trattate sul sito (sono escluse le innumerevoli figure trattate sulla pagina Facebook)

Cardinale Gaetano de Lai

Cardinale Bernardo Dovizi detto il “Bibbiena”

Cardinale Alfredo Ildefonso Schuster O.S.B.

Cardinale Ercole Gonzaga

Cardinale Domenico Serafini OSB

Cardinale Clemente Micara

Cardinale Ranuccio Farnese

Cardinale Francesco Sforza di Santafiora

Cardinale Ernesto Ruffini

Cardinale Gil Albornoz

Cardinale Miguel Paya y Ricò

Cardinale edward Manning

Cardinale Vives y Tuto

Cardinale Carlo Oppizzoni

Cardinale Giulio Maria della Somaglia

Cardinali Antonio Marzato e Carlo Odescalchi

Cardinali Luigi di Guisa e Robert de Lenoncourt

Cardinale Galeotto franciotti della Rovere

Cardinale Bartolomeo d’Avanzo

Cardinale Agostino Rivarola

Cardinale Costantino Patrizi Naro

Cardinale Benjamin de Arriba y Castro

Cardinale Isidoro di Kiev

Cardinale Fabrizio Ruffo

Cardinale Bertrando del Poggetto

Cardinale Alojzije Viktor Stepinac

Cardinale Ludovico Scarampi Mezzarota

Cardinale Bessarione di Nicea

Cardinale Giuliano Cesarini

Cardinale Tommaso de Vio detto il Cajetano

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet