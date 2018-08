Radio Spada in Francia: la galleria fotografica del convegno al Chavagnes International College

Connect on Linked in

a cura della Redazione di RS

Come sanno i lettori di Radio Spada, il nostro Luca Fumagalli è stato invitato quest’estate, a cavallo tra luglio e agosto, a tenere una conferenza in Francia nell’ambito del convegno “The Europe and the Faith”, organizzato da Ferdi McDermott, preside del Chavagnes International College. Per chi fosse interessato, il racconto dell’esperienza si trova QUI.

Settimana scorsa, sul sito dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, presente ufficialmente al convegno nella figura del cappellano generale per la Gran Bretagna, padre Simon Henry, è stata invece caricata la galleria fotografica dell’evento, corredata da qualche breve nota. Tra le varie segnalazioni, un piccolo spazio è dedicato pure a Radio Spada che ha catturato la curiosità e l’interesse dei convenuti.

Che questo fatto sia di buon auspicio per crescere, per fare meglio e, chissà, magari per trasformare il nostro sito e la nostra casa editrice in un’esperienza dal respiro internazionale.

La galleria fotografica del convegno:

http://www.oslj.org.uk/2018/08/chavagnes-studium-conference.html

