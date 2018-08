“Vatican Miracle Examiner” e “Trinity Blood”: due manga a confronto

Connect on Linked in

di Simone Gambini

Dopo aver trattato in un precedente articolo del manga Hellsing, ecco per gli amici di Radio Spada, altri due manga ispirati al mondo Cattolico.

Il primo è Vatican Miracle Examiner (Bachikan kiseki chōsakan) manga in cui due sacerdoti cattolici Hiraga Joseph Kō e Roberto Nicholas, indagatori di miracoli per conto della Congregazione per le cause dei santi, si ritrovano coinvolti in misteriosi casi di omicidio correlati ai fenomeni sovrannaturali che sono chiamati ad esaminare in giro per il mondo.

Le loro indagini li porteranno a scontrarsi con la setta di Galdoune che, oltre a condurre esperimenti finalizzati al raggiungimento della vita eterna, mira a sgretolare le fondamenta della Chiesa Cattolica e dello Stato del Vaticano.

Sebbene a volte emergano soltanto le solite e contemporanee accuse alla Chiesa Cattolica, Vatican Extreme Examiner resta a mio parere un manga leggibile e un anime guardabile, ovviamente con la supervisione di un adulto, non tanto per le immagini, quanto piuttosto per i contenuti, a volte eterodossi o semplicistici.

Trinity Blood (Toriniti Buraddo) è invece e in primis, il titolo di una serie di light novel di Sunao Yoshida, continuate poi dall’ amico Kentarō Yasui, autore anche dei romanzi di Ragnarǫk, che si è impegnato nel completare le restanti storie e il manga. Nel 2005 ha preso vita una serie animata di 24 episodi anche in lingua italiana.

La trama è ambientata in un futuro in cui la popolazione della Terra, aumentata drasticamente, tenta di insediarsi su Marte. Durante la colonizzazione vengono scoperte due tecnologie aliene: le nanomacchine Bacillus e Crusnik. I coloni installano il Bacillus nei loro corpi, che li trasforma in Methuselah, mentre il Crusnik viene impiantato negli organismi di quattro bambini concepiti in provetta: Seth, Cain, Abel e Lilith, i cui corpi rafforzati sono gli unici in grado di sopravvivere alla procedura.

Quando i coloni tornano sulla Terra, scoppia una guerra tra i Methuselah e gli esseri umani rimasti. Abel, Cain e Seth si schierano dalla parte dei primi, mentre Lilith sostiene la fazione umana. La continua battaglia porta all’Armageddon, evento apocalittico accaduto 900 anni prima dall’inizio della storia. Durante la guerra, Cain impazzisce e uccide Lilith che viene portata poi dall’afflitto Abel in Vaticano, dove viene sepolta e dove lui rimane al suo capezzale piangendo per 900 anni.

All’inizio della storia, i vampirici Methuselah, essendo ancora una grande forza politica e militare, continuano a fare la guerra contro i “Terran”, ( i normali esseri umani) mentre Santa Romana Chiesa, invece, anch’essa una grande potenza militare, è decisa a proteggerli dai loro attacchi.

Entrambi i gruppi utilizzano le “tecnologie perdute”, come aeronavi, missili e computer, per intraprendere una “interminabile guerra fredda”. Una terza grande potenza, Albion, svolge un ruolo importante nello scontro col suo arsenale superiore di tecnologia perduta, armi e maggiore capacità manifatturiera rispetto al Vaticano. La monarchia indipendente di Albion è un paese essenzialmente umano, ma il segreto della loro esperienza nella tecnologia perduta si trova nel Ghetto, una città sotterranea di schiavi Methuselah. Sono questi Methuselah che gestiscono e realizzano la tecnologia perduta. Con la morte della regina di Albion, però, alcuni dei vampiri schiavi iniziano una ribellione per la libertà di tutti i residenti del Ghetto.

Cattolicesimo e Corona Inglese, umani e vampiri, con vaghe tinture ebraiche, restano quindi sempre al centro di quei manga giapponesi che tentano in qualche modo di riproporre attraverso arti visive, una fac simile della storia occidentale che ci ha preceduti, catapultandola in un ipotetico, quanto improbabile, futuro.

Sempre con la supervisione di adulti (i puritani sono naturalmente esclusi), come per Vatican Miracle Examiner, anche per Trinity Blood ritengo sia possibile leggerne o visionarne i manga. Dunque, buona lettura e buona visione!

