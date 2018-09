Annerire ovvero quando si scherza bisogna essere seri

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Ci sono molte pagine facebook sull’attualià ecclesiale che leggiamo con piacere e che ci strappano un sorriso in quest’epoca di tregenda universale. Nata da poco la pagina Annerire ha quel pizzico di geniale follia e scanzonata profondità che è una delle caratteristiche più precipue di questo blog. La segnaliamo ai nostri lettori perchè redatta da giovani (qualcuno anche già dell’Università cattolica del Sacro Cuore in Milano). La piena consapevolezza della crisi della Chiesa potrebbe condurre facilmente all’aberrazione, alla disperazione e alla misantropia universale se non fosse stemperata dal sorriso e da un po’ di (auto) ironia. Un caro saluto ai ragazzi di “Annerire”. (Piergiorgio Seveso – presidente di Radio Spada)

Postato all’Angelus del 17 settembre 2018 (Festa delle Sacre stimmate di San Francesco)

