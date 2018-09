[CRONACHE MODERNE] Uomo che si “identifica” come donna, viene trasferito nel carcere femminile

Connect on Linked in

Fonte lifesitenews.com

WEST YORKSHIRE, 10 settembre 2018 – Un maschio biologico, il quale si “identifica” come donna, è stato accusato per violenza sessuale nei confronti di 4 donne, poco dopo essere stato trasferito nel carcere femminile.

Stephen Wood, è un uomo di 52 anni condannato per reati sessuali e pedofilia, il quale adesso si fa chiamare “Karen” White. E’ stato giudicato colpevole per lo stupro di una donna del 2003 e nel 2016. La situazione precisa del sig. Wood è poco chiara. Ha iniziato ad “identificarsi” come “donna” nel 2014, ma alcuni suoi amici hanno dichiarato che è solo un travestito “drag queen” e che in realtà non soffre di disforia di genere.

Il sig. Wood non ha seguito le procedure per il “cambio” del sesso, anzi, non le ha iniziate proprio. Ma, dato che si “identifica” come donna, è stato spedito alla New Hall Prison, un carcere femminile. Il Daily Mail riporta, che è proprio in questo carcere dove il sig. Wood, attraverso comportamenti gravi ed offese verbali ha attirato l’attenzione su di se.

Successivamente dopo questi incidenti, è stato trasferito immediatamente al carcere HM di Leeds. Un carcere maschile.

Volevamo scrivere qualche commento o analisi del fenomeno, ma ci pare tutto così assurdo ed incredibile, tanto che ogni nostra parola a confronto è di troppo. Ci limiteremo soltanto ad esporre le nuove pazzie del mondo moderno. Basta questo.

a cura di Arbër P. Ndoj

