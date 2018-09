[RADIO CHRISTIAN METAL] Streets dei Savatage, una storia (heavy metal) di Salvezza

Nota del curatore: sono pigro, molto pigro e non sto curando questa rubrica come dovrei. Per tanto ho deciso di condividere con i lettori di Radio Spada questo bellissimo articolo pubblicato su Cattonerd (qui il sito: http://www.cattonerd.it/) da Hachiman. Streets è forse uno dei concept album più significativi della scena power metal statunitense e, nonostante i suoi trent’anni d’età, non sembra affatto invecchiare, regalando all’ascolto sensazioni uniche non soltanto per la maestria dell’esecuzione strumentale ma per la poesia delle liriche. Non posso che lasciarvi alla scoperta di questo gioiellino degli anni ’80 che, come vedrete, porta con se un’impronta di autentica fede cattolica in un mondo di disperazione.

Ci sono molte cose da dire su Streets, il capolavoro dei Savatage, ma iniziamo con il dire che si tratta di un album semplicemente fantastico, perlomeno se come me apprezzate anche solo un minimo il metal anni ’80e le sonorità più intricate ed elaborate delle band progressive rock o progressive metal.

I Savatage infatti, furono negli anni 80 tra le prime band a cercare di sviluppare il metal di quel periodo in una direzione più artisticamente elaborata, facendo maggiore utilizzo di cambi ritmici, di assoli, melodie ad armonizzazioni vocali più complesse, e di una spiccata componente sinfonica. Ma a differenza di band progressive metal successive come i Dream Theater , nella loro produzione musicale si sente ancora quell’anima un po’ più rozza e “da strada” (battuta involontaria) che ricorda molto band come i Guns n’ Roses o gli Skid Row dei primi due album, a partire dalla bellissima voce del cantante Jon Oliva , capace di essere tanto rauco e graffiante a tratti quanto pulito e melodico in altri, e passando per le schitarrate a metà tra il virtuosismo e l’ignoranza di Criss Oliva (fratello di Jon, e venuto a mancare in un incidente d’auto nel 1993. A lui venne dedicata successivamente la struggente Alone You Breathe).

La storia dell’album: la storia di una conversione!

E oltre a tutto ciò, come dice il titolo, “Streets” è una “rock opera”, un album che ci racconta la storia del suo protagonista, curiosamente chiamato “DT Jesus”. Esploriamo un attimo di cosa tratta, e vediamo perché l’ho trovata così interessante da farci un articolo qua.

Attenzione, spoiler alert!

D’ora in avanti ci sono numerosi spoilerz sulla storia narrata nell’album. Per non rovinarvi la sorpresa, andatevi a sentire tutto l’album, meglio ancora se nella versione “narrata”, in cui tra le varie canzoni ci sono degli intermezzi in cui un personaggio racconta più chiaramente la storia, e meglio ancora se mentre ascoltate tenete sotto mano i testi, che trovate ad esempio qui (cliccate su “Show Lyrics” vicino a ogni canzone!), con anche gli spezzoni narrativi. Poi tornate qui e continuate a leggere.

DT sta per “downtown” ma anche per “detox“. Egli, infatti, è uno spacciatore di droga che aveva fatto successo come musicista, per poi ricadere nell’oblio dopo che il successo gli aveva dato alla testa, portandolo vivere una vita dissoluta, a disinteressarsi della band e abbandonare i suoi amici. Solo e triste, intrappolato nel tunnel della droga, ha un attimo di lucidità quando incontra un chitarrista blues che ammirava molto da bambino, e lo trova ridotto a un alcolista che gli sviene davanti. Ciò che subito balza alla sua mente è la paura di fare la sua stessa fine.

And all the years we offered up

To gods who couldn’t get enough

Though we still stay up all night

The mornings aren’t quite as bright […]

And all those things we thought we learned

As we watch our bridges burn

While standing in the afterglow

I guess we gave them quite a show

And who’s to say what it’s about

When John Wayne caught the last train out

And Spock and Kirk have had enough

And no one’s left to beam me up […]

Got to get back

I never meant to take it this far

Deciso quindi a tornare alle origini e bruciare i ponti con quella vita, DT chiama il suo amico e produttore Tex e in sei mesi torna a fare successo come musicista, davanti agli occhi increduli di fan e stampa che ormai lo davano per morto. La sua nuova tranquillità è però destinata a durare poco: vedendo il suo successo, un delinquente di nome Sammy a cui doveva dei soldi lo va a cercare, e mentre i due si azzuffano arriva Tex a dare supporto a DT, ma Sammy tira fuori un coltello e trafigge Tex, togliendogli la vita. DT è pronto a fare di tutto pur di vendicare l’amico uccidendo il delinquente, che però capisce che è meglio darsela a gambe e fugge. Shockato dalla morte dell’amico, DT corre via dal club, sentendosi responsabile, e si ritrova davanti alla Cattedrale di San Patrizio. Trovando una porta aperta entra e si sfoga a lungo rivolgendosi a Dio, senza però trovare (o almeno crede) le risposte che cerca.

È qui che il nostro DT Jesus si mette a pregare, nella storia

You say we must pay dues

But still I am confused

I need to walk

And with you talk

Instead of to statues […]

Can we be tired of you?

Is that something we’re allowed to do?

For even the blind change their views

And it’s time we tried something new

Decide quindi di cercare un’altra fuga dalla realtà, e dopo un ultimo brano eseguito di fronte al pubblico, e dedicato a Tex, vaga per la città e osserva gli altri “fantasmi” che come lui vagano per le “rovine” di New York.

See the runaway there on the corner

Just a throwaway but somebody’s daughter

Had a pretty face so somebody bought her

Sellin’ her soul away so put in your order

She knows what she’s doin’

She’s a ghost in the ruins

Cercando poi qualcuno a cui parlare, chiama al telefono la sua ex ragazza, ma non è a casa. E a quel punto gli rimane un’unica amica: la droga. E proprio quando sembra che egli ormai sia finito una volta per tutte, succede un qualcosa di alquanto singolare. DT nota una folla radunarsi davanti a un edificio davanti a un vecchio mendicante avvinazzato, sporco e puzzolente, che è collassato a terra ma al quale nessuno ha voglia di avvicinarsi per la sua puzza. Preso dalla compassione, però, il nostro eroe si avvicina al vecchio, e gli stringe la mano per fargli sentire che non è solo. In quel momento, il vecchio lo guarda negli occhi e muore. Proprio mentre sta per alzarsi e andare via, vede sorgere uno spirito dal corpo del vecchio, che prende la forma di un bambino. Accortosi che è solo lui a vederlo, lo insegue fino al tetto di un edificio, dove lo vede chiedere perdono per la sua vita gettata al vento.

In the graveyard of my heart now

Sleep the years that I’ve long sold

[…]

And, Father, hear me

I am tired

Shall I waken in thy home

And hold me closer

I am trying

Sweet Lord Jesus heal my soul

Dopodiché, il bambino sorride a DT Jesus, e sparisce nella notte. Vedere la salvezza di un’anima perduta fa capire al nostro protagonista che non è mai troppo tardi per chiedere perdono, o per ricominciare. DT Jesus se ne torna a casa, e dorme “il sonno di chi è stato salvato”, facendo strani e bellissimi sogni, espressi alla perfezione dall’accoppiata finale di brani Somewhere in Time/Believe.

Ritornare a Dio… Cioè, Gesù è la scala descritta in Genesi 28, 12

I’ve been changing, redefining

All the things I thought I knew

So long ago when I was flying

Through the years that seem so far away

[…]

I am the way

I am the light

I am the dark inside the night

I hear your hopes

I feel your dreams

And in the dark I hear your screams

Don’t turn away

Just take my hand

And when you make your final stand

I’ll be right there

I’ll never leave

And all I ask of you is… Believe

Ho voluto mantenere i commenti personali per la fine, anche se la storia dice già molto da sola.

Fare come Giobbe: non nascondere a Dio l’impossibilità di accettare il male

Innanzitutto, quello che ritengo essere il tema principale su cui si può riflettere è il chiedere aiuto a Dio: nella cattedrale (curiosamente, cattolica) di San Patrizio, DT Jesus urla tutto il suo dolore, chiedendo una spiegazione per l’assurdità del male che si ritrova a vivere. Ciò ricorda molto il Libro di Giobbe, in cui il protagonista subisce un’infinità di ingiustizie senza avere idea di quale sia la loro causa. Nonostante la sua grande pazienza e fede nell’accettare il male permesso da Dio, egli si ritrova a un certo punto a gridare, supplicando il Signore di dargli una spiegazione. Dio arriva poi, dando fine al male di Giobbe e restituendogli quanto perso, ma moltiplicato enormemente. La risposta a tale grido non arriverà dunque subito, né in modo facile, ma dobbiamo essere pazienti, e non accontentarci di cadere nel cinismo. Il testo di “Believe”, il brano che chiude l’album, sembra proprio essere, a parte l’inciso, dal punto di vista di Dio, che dice al protagonista (e, per certi versi, a tutti noi) che mentre noi siamo disperati, non riusciamo a spiegarci che senso abbia, se ce l’ha, ciò che stiamo vivendo, Lui è al nostro fianco. Come dice la canzone, tutto ciò che dobbiamo fare è credere in Lui e affidargli le nostre ansie e i nostri dolori, che è più facile a dirsi che a farsi… ma quelle poche volte che ci riusciamo ne vale veramente la pena!

Un altro tema fondamentale è quello del tempo perso: tutti i personaggi, da DT Jesus al barbone alcolizzato del finale, al chitarrista blues, creano molti dei loro guai per non vivere appieno il loro presente, andando incontro a idoli e fesserie varie, come viene detto piuttosto esplicitamente dal testo già riportato sopra di “A Little too far”.

And all the years we offered up

To gods who couldn’t get enough

Se come detto prima esiste del male per cui non possiamo fare nulla, ma molto spesso siamo invece noi stessi ad autodistruggerci, andando dietro a dipendenze, relazioni malate, piaceri effimeri, sogni malsani che visti con un po’ di lucidità sono incubi o piani umani che alla fine non vanno da nessuna parte di buono. Tutti questi idoli, insomma, sembrano darci la vita, ma invece ce la tolgono, portandoci sempre di più a sacrificare qualcosa per loro, anche se inizialmente non sembrerebbe.

I never wanted to know, never wanted to see

I wasted my time till time wasted me

Never wanted to go, always wanted to stay

‘Cause the person I am, are the parts that I play

So I plot and I plan, hope and I scheme

To the lure of a night filled with unfinished dreams

And I’m holding on tight to a world gone astray

As they charge me for years… I can’t pay!, yeah

Dio però è sempre pronto a perdonarci, a farci ripartire da zero. Il barbone della storia decide di farlo solo in fin di vita, e viene comunque accolto nel regno dei cieli, ricordandoci il buon ladrone (Vangelo di San Luca 23, 39-43), ma ciò che sarebbe ideale fare è capirlo prima, tornando a vivere la nostra vita facendo buon utilizzo del nostro tempo, e non fuggendo da esso. E buon utilizzo non significa soltanto: essendo produttivi, studiando o lavorando, né tantomeno “cogliere l’attimo” nel senso di pensare solo a divertirsi. Significa vivere appieno ogni momento della nostra vita, trovando ogni occasione possibile per amare il prossimo e trovare Dio nelle cose che facciamo.

Conclusione… di una storia di redenzione!

E qui ci allacciamo all’ultimo, ma non per importanza, spunto di riflessione che vorrei proporvi: ciò che salva DT Jesus, alla fine della storia, è un atto di amore. La sua esistenza, ormai distrutta e al limite, rifiorisce nel momento in cui prova empatia per quel povero uomo che stava morendo, e fa per lui un gesto d’affetto che nessuno aveva il coraggio di fare. Come disse San Massimiliano Kolbe prima di donare la vita per salvare un altro uomo: Solo l’amore crea.

Dio dà una rivelazione a DT Jesus solo nel momento in cui lui esce da se stesso, facendo la cosa giusta nel momento giusto, e cogliendo l’attimo, qui nel senso positivo, per compiere un atto di misericordia.

La fede in Dio non toglie nulla, aggiunge solo bellezza!

Detto ciò, vorrei dedicare questo articolo a Paul O’Neill, il produttore dei Savatage nonché compositore e autore dei testi di gran parte di questo album, venuto a mancare poco più di un anno fa. Oltre ad essere stato un grande come compositore, egli era cattolico, il che direi che è abbastanza chiaro se avete letto fino a qui, e lo è anche che abbia saputo creare un’opera rock non solo spettacolare musicalmente, ma anche profonda nel messaggio trasmesso dai testi, e nella quale questi due aspetti si intrecciano alla perfezione.

