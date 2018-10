Anche su ‘Il Giornale’ una recensione del nuovo libro di M. Mora pubblicato dalle Edizioni Radio Spada.

Connect on Linked in

Martino Mora, il filosofo controcorrente che non vuole morire “liberal” (Il Giornale, 6 ottobre 2018, p.34)



di Fabrizio Fratus

E’ di imminente pubblicazione per le edizioni Radio Spada il libro di Martino Mora, professore di Filosofia dalla penna graffiante. Il titolo del libro dichiara da subito la posizione dell’autore: Abbattere gli idoli contemporanei. Non moriremo liberal.

Tra gli idoli indicati da Mora, che sicuramente vanno abbattuti, troviamo: l’iperindividualismo, l’egualitarismo, la negazione dell’Europa cristiana, l’holocaustica religio, il cosmopolitismo e assolutamente anche il materialismo.

Sono i totem che l’autore disintegra in modo assoluto grazie a una scrittura graffiante e, soprattutto, fuori dai luoghi comuni.

Il testo percorre i passaggi storici da cui deriva l’ideologia progressista dominate, spiegando come interessi oligarchici del grande capitale, principalmente anglosassone, si siano fusi con il pensiero della rivoluzione culturale sessantottina.

Il pensiero presentato dal testo di Mora è un’autorevole dimostrazione di come, senza accorgerci, ci siamo allontanati dal nostro “essere” per ritrovarci nel limbo del relativismo, dove la sovversione è divenuta la normale situazione in cui si vive ogni giorno. Ecco la necessità, spiegata in modo colto e semplice, di una controrivoluzione.

*** per prenotazioni scrivere a radiospada@gmail.com o edizioniradiospada@gmail.com ***

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet