XXVI Convegno di Studi Cattolici – “La geopolitica dell’anticristo”

Connect on Linked in

La geopolitica dell’anticristo

Conflitti reali e controllo virtuale nello scacchiere abbandonato dal katéchon

Rimini 26, 27, 28 ottobre 2018

Il convegno si propone di analizzare la situazione attuale nel mondo e nella Chiesa alla luce della dottrina della Tradizione trasmessa dal magistero immutabile. Il veder chiaro negli eventi attuali è fondamentale per conservare la fede e contribuire alla restaurazione del Regno di Cristo nelle famiglie e nella società.

Presentazione:

Secondo la migliore tradizione dei nostri Convegni riminesi, che hanno ormai superato il quarto di secolo, abbiamo voluto dedicare gli interventi di questo anno alladescrizione il più possibile accurata dello scenario mondiale, entro il quale si muove la vita della Chiesa, con i suoi gerarchi ormai sempre più implicati nel disegno di una nuova società globale.

Riteniamo in effetti impossibile parlare della crisi nella Chiesa facendo astrazione dalla situazione generale del mondo: la Chiesa cattolica non è un fantasma astratto dal contesto storico in cui opera, ma una società perfetta che viene necessariamente a confrontarsi con il quadro mondiale che ha intorno. Mai come in questo tempo, le autorità umane della Chiesa si sono trovate influenzate e coinvolte dal potere terreno e anticristico, e non solo da un punto di vista meramente politico, ma arrivando ad intaccare la dottrina e la visione stessa della religione per seguire lo spirito del mondo, ormai fonte profetica di una nuova inesauribile rivelazione.

Quest’anno dunque il convegno si vuole dedicare a un esame dei vari fronti su cui si gioca il dominio del mondo, al quale la gerarchia cattolica sembra aver abdicato a favore delle grandi potenze, non solo nei fatti ma anche nei princìpi; e questo senza dimenticare quell’importantissimo nuovo fronte geopolitico che è il dominio della sfera virtuale e di quella biologica, nuove chiavi per aprire e chiudere il controllo luciferino del mondo e delle persone.

Guardare il più possibile da vicino questi fenomeni e queste lotte è sicuramente il mezzo indispensabile alla resistenza e alla resurrezione, sempre possibili con le promesse del Cristo Re.

Programma:

Venerdì 26 ottobre

ore 21.00 Andrea Giacobazzi

(Im)migrazioni tra storia, senso comune e Tradizione cattolica

Sabato 27 ottobre

ore 9.00 Saluto ai partecipanti e inizio dei lavori

ore 9.30 Giovanni Turco

Dal diritto delle genti al diritto globale

ore 10.30 Don Mauro Tranquillo

Le Chiavi abbandonate – Fuga dalla romanità e cattività onusiana del Papato

ore 11.30 Roberto Dal Bosco

Geopolitica, biopolitca e spirito della Cina attuale

ore 12.30 Pausa pranzo

ore 15.30 Luigi Copertino

Dopo la Cristianità: La fine del sogno europeista tra globalismo, nazionalismi e speculazioni finanziarie

ore 16.30 Matteo D’Amico

Il potere impuro – Totalitarismo digitale, desacralizzazione della vita e crisi nella Chiesa

Conclusione di Don Ludovico Sentagne

Domenica 28 ottobre

ore 10.30 Santa Messa al Priorato Madonna di Loreto –

via Mavoncello 25 – Rimini – frazione Spadarolo

ore 12.30 Pranzo ufficiale presso il Priorato Madonna di Loreto

offerta libera, iscrizione obbligatoria presso il priorato

Sede dei lavori e alloggio:

SAVOIA HOTEL RIMINI

Lungomare Murri, 13 – 47921 Rimini

Tel. (+39) 0541 39 66 36 – Fax (+39) 0541 39 66 01

info@savoiahotelrimini.com – www.savoiahotelrimini.com

Prezzo a persona, per camera e colazione

_ camera singola € 50,00

_ camera doppia € 44,00 a persona

_ Supplemento 3°/4° letto in trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet: da 0 a 11 anni gratuito se in camera con 2 adulti; da 12 anni compiuti 30 euro per persona, a notte.

_ Occorre aggiungere la tassa di soggiorno di € 2,50 per persona e per notte. Sono esenti i ragazzi al di sotto dei 14 anni.

Il pranzo di sabato a mezzogiorno si terrà nel ristorante dell’hotel Savoia. Prezzo € 25 bevande incluse, prenotarsi presso l’hotel entro il 20 ottobre.

La domenica avrà luogo un pranzo ufficiale presso il Priorato: offerta libera, iscrizione obbligatoria presso il priorato tel. 0541.727767 –rimini@sanpiox.it

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet