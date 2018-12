[ANTOLOGIA POETICA] “La Notte di Natale” di Aldo Fabrizi

Se solitamente questa rubrica poetica radiospadista contiene qualche perla dell’inesauribile giacimento di tesori politico-culturali dell’intransigentismo, dell’integrismo e anche genericamente del clericalismo di lingua italiana, oggi però vogliamo proporre al lettore – anche come regalo di Natale – una poesia del noto attore romano Aldo Fabrizi (1º novembre 1905 – 2 aprile 1990), che tuttavia non è aliena alla nostra rubrica. Composta infatti nel 1970, si presenta come l’espressione del trauma e della critica di un cattolico di fronte alla “messa bitte”, alla riforma liturgica di Paolo VI, entrata in vigore il 30 novembre 1969. Buona lettura!

Aldo Fabrizi nei panni di Don Pietro Pellegrini in “Roma città aperta” (Rossellini, 1945)

Ier sera,

a mezzanotte meno ‘n quarto,

uscenno pè la messa de Natale,

m’è capitato un fatto..

un fatto tale,

che non so come non me pija un infarto.

All’ultimo ripiano,

all’improviso,

me so’ urtato de fianco,

con un vecchio impalato addosso ar muro

e margrado in quer punto fusse scuro,

vedevo bene solamente il viso

incorniciato da un barbone bianco,

la parete scura dove stava appoggiato,

a poco a poco è diventata azzura.

-“Io so’ papà Natale”- m’ha spiegato

-“lo stesso de quann’eri regazzino,

de quanno m’aspettavi,

guardanno nella cappa der cammino,

che te portassi quello che sognavi.

Sino a quarch’anno fa, quanno arivavo io,

se respirava er bene assieme all’aria

e l’ommeni de bona volontà,

senza la malattia contestataria,

credeveno alla nascita de Dio,

mo co’ ‘sta libbertà confusionaria,

c’è tanta gioventù che stenta a crede

e mette in discusione er fonnamento de’la religione,

giocannose er conforto de’la fede,

purtroppo anno pè anno

la vita sta cambianno,

pre esempio li pupetti, mo vonno:

er mitra, e’ razzo, l’avioggetti,

er casco d’alluminio,

l’abitacolo pè annà a scoprì un pianeta

e la stella commeta

che illuminò la notte der miracolo

per annuncià er messia,

pè ricordalla non ce sta poeta,

purtroppo hanno ammazzato la poesia.”-

Ho arzato l’occhi ar cèlo

come pè dì..”ce penserà quarcuno”..

quanno l’ho riabbassati,

avanti a me nun c’era più nesuno,

c’era solo un sacchetto, un cartoncello

co’quarche giocarello cascato giù per tera,

un cavalluccio a dondolo, un tamburo,

‘na sciabbola, ‘na tromba, ‘n bambolotto,

un sordatino cor fucile rotto

assieme a ‘no straccetto tricolore,

robbetta antica senza più valore.

Le campane de Roma in quer momento

hanno detto fra poco è mezzanotte

non fate tardi al vecchio appuntamento,

ma doppo que’ rondò de pace e bene

c’è stato ‘no scombussolo,

la notte s’è riempita de urli e de sirene

e va a capì chi fosse

o pompieri o pantere o crocerosse,

mentre stavo così,

c’è stata pè guastamme la nottata,

un’antra novità, la messa bitte

difatti da ‘na chiesa quà vicino

me arivato un fracasso indiavolato

de batterie, sassofoni, chitare,

che avrà fatto tremà Gesù bambino

e tutte le fiammele de’l’artare,

entranno a casa,

ho messo er catenaccio dicenno

-“Mo che faccio..”- poi ho detto

-“..perdoneme Gesù, si pregherò quàssù”-

e pensanno l’armonium a me fatato,

sentivo er sono più scommunicato

e mentre che a’la radio

parlava er Santo Padre,

io me so’ inginocchiato

davanti all’artarino

de mi madre.

